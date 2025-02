Após ser preso, suspeito de matar DJ em Boa Viagem confessou crime e revelou motivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O homem suspeito de matar o DJ Geraldo Campelo da Paz Portela Neto, conhecido como DJ Tinho Pimentel, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, confessou o crime à polícia. A prisão dele aconteceu no bairro de Rio Doce, em Olinda, na segunda-feira (24).

O garçom e estudante José Joares Macedo Lima, de 22 anos, foi encontrado na casa de um amigo. No local, havia drogas, balança de precisão e dinheiro. Por isso, os dois foram autuados e, flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Também havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito de matar o DJ, expedido pela Segunda Vara do Tribunal do Júri da Capital.

"O autor confessou espontaneamente a autoria do delito. As investigações ainda continuam. Segundo a versão do autor, ele contratou uma lancha que seria para comemorar o aniversário do pai. A vítima seria a pessoa que intermediou a contratação dessa lancha. E, no dia marcado, a lancha não foi cedida para o passeio", explicou o delegado Sérgio Ricardo, em entrevista à TV Jornal.

No depoimento, o suspeito disse que pagou cerca de R$ 1,5 mil pelo serviço.

José Joares encontrou o DJ no restaurante Ilha dos Navegantes, na madrugada de 16 de fevereiro. Na ocasião, houve uma discussão entre os dois. Minutos depois, o suspeito voltou e atirou na vítima. Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento dos tiros e a correria de clientes.

Após o crime, o suspeito fugiu para a Paraíba. Posteriormente, voltou ao Estado, onde se escondeu na residência em Olinda.

O QUE DIZ A DEFESA DO SUSPEITO?

Em nota pública, o advogado do suspeito, Bruno Paiva, afirmou que a linha de defesa será traçada após a conclusão das investigações, quando tiver acesso à íntegra do inquérito policial.

"A estratégia será desenvolvida ao longo do processo, com base em todas as provas e elementos que forem devidamente documentados e apresentados", declarou.

A defesa confirmou ainda que José Joares responde a outro processo criminal, mas que ainda não houve condenação definitiva.