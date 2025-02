Carnaval 2025: Polícia fará controle de acesso ao Galo da Madrugada, Recife Antigo e Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pela primeira vez no Carnaval, a polícia fará uma ação de controle de acesso ao Recife Antigo e ao Sítio Histórico de Olinda. O Galo da Madrugada, no próximo sábado (1º), também contará com revistas em duas pontes.

O anúncio do reforço na segurança foi feito nesta quarta-feira (26), véspera da abertura oficial do Carnaval do Recife e de Olinda, na sede da Secretaria de Defesa Social (SDS).

"Essa postura de controle de acesso já é realizada em Salvador [na Bahia], e e estamos adotando nos principais polos de folia como uma forma de diminuir o número de objetos que possam ser usados em agressões", disse o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

"É claro que não será possível impedir que todos os objetos entrem nesses locais, porque não haverá equipes em todos os acessos e as revistas serão feitas por amostragem. Outro ponto importante é que as revistas também serão feitas quando as pessoas estiveram indo embora das festas para identificar, por exemplo, possíveis furtos de celulares", pontuou.

No Galo da Madrugada, o controle de acesso será nas pontes Princesa Isabel e Duarte Coelho. No Recife Antigo, será nas pontes Buarque de Macêdo, Maurício de Nassau e Giratória e na Rua Alfredo Lisboa.

Já no Sítio Histórico de Olinda, haverá controle de acesso nas ruas 10 de Novembro, 15 de Novembro, 13 de Maio (Henrique Dias e Boa Hora), Bica, Cel Joaquim Cavalcanti, Amparo, Bispo Coutinho e na Avenida Liberdade.

O investimento para a operação de Carnaval, neste ano, é avaliado em mais de R$ 12 milhões. Ao todo, 68.327 postos de trabalho (escalas extras) para os profissionais de segurança nos dias de folia.

Leia Também Juizado do Folião no Galo da Madrugada: saiba o que denunciar

TECNOLOGIAS ADOTADAS

O secretário reforçou que 47 câmeras do governo do estado serão usadas no Galo da Madrugada, Recife Antigo e Sítio Histórico de Olinda. Algumas delas, inclusive, com reconhecimento facial como forma de teste.

"Há mais de 15 mil mandados de prisão em aberto no Estado. Essa tecnologia vai ajudar a identificar e prender essas pessoas que resolverem estar nos focos de folia", disse Carvalho.

Câmeras de segurança em totens já estão instaladas em pontos estratégicos - Artur Borba/JC imagem

Drones e câmeras bodycams também serão adotadas no período carnavalesco.

"Estamos orientando toda a tropa sobre a importância de advertir mais do que repreender durante a folia", afirmou o comandante geral da Polícia Militar, coronel Ivanildo César Torres.