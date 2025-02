Operação investiga grupo especializado na venda de drogas sintéticas em praias turísticas de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Segundo as investigações, integrantes da facção têm ligação com o PCC. Movimentação financeira, nos últimos cinco anos, chegou a quase R$ 15 milhões

Uma operação da Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (26), cumpre 18 mandados de busca e apreensão contra uma facção especializada na venda de drogas sintéticas, como LSD e ecstasy, em praias turísticas de Pernambuco. Em cinco anos, o grupo teria movimentado cerca de R$ 15 milhões.

A coluna Segurança apurou que a investigação teve início em setembro de 2020, a partir da prisão em flagrante de dois homens no município de Ipojuca enquanto transportavam as drogas para a praia de Tamandaré, no Litoral Sul do Estado.

Ao longo da apuração, conduzida pela Delegacia de Porto de Galinhas, a polícia identificou um grupo bem estruturado voltado para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Alguns dos investigados têm ligação com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

As investigações identificaram que um dos integrantes do grupo atuava como entregador de produtos vendidos pela internet e aproveitava para distribuir as drogas sintéticas.

A Operação drops, como foi denominada, conta com a participação de 90 policiais civis. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Recife, Camaragibe, Igarassu e Garanhuns, além de Campinas (São Paulo) e Francisco Beltrão (Paraná).

A Vara Criminal de Ipojuca também determinou o sequestro de ativos financeiros no valor solidário de R$ 5.022.294,00.

MULHERES EM POSTOS DE LIDERANÇA

A polícia identificou a participação de pelo menos sete mulheres na facção, sendo duas delas em papéis de liderança. Uma das investigadas, inclusive, tem o apelido de "Patroa".

A investigação indicou que a suspeita, cujo nome está sendo preservado, chegou a fornecer drogas como pagamento para sessões de ginástica. Atualmente, ela reside na Inglaterra e, nas redes sociais, ostenta viagens para vários países.

OUTRA OPERAÇÃO EM FERNANDO DE NORONHA

Nesta quarta-feira, a Polícia Civil também deflagrou uma operação para prender suspeitos de integrar um grupo que vendia drogas na ilha de Fernando de Noronha.

Na Operação Atalaia, estão sendo cumpridos seis mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em Noronha e nas cidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Vitória de Santo Antão.

As investigações começaram em maio de 2024. Detalhes ainda não foram revelados pela polícia.