Defesa contesta polícia e diz que suspeito não confessou morte de DJ em Boa Viagem

A defesa do homem suspeito de matar o DJ Geraldo Campelo da Paz Portela Neto, conhecido como DJ Tinho Pimentel, contestou a versão da Polícia Civil de que ele tenha confessado o crime. Em coletiva de imprensa, na terça-feira (25), o delegado Sérgio Ricardo afirmou que o garçom e estudante José Joares Macedo Lima disse, em depoimento, que matou a vítima por causa do aluguel de uma lancha.

Em nota enviada à coluna Segurança, o advogado Bruno Paiva afirmou que o suspeito permaneceu em silêncio durante o depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro.

"A informação repassada pelo delegado não procede. Seguindo as orientações de sua defesa técnica, [José Joares] exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio, especificamente em razão de parte do inquérito policial e a própria decisão que ordenou a prisão estarem sob sigilo, impossibilitando a defesa de ter conhecimento prévio do que já havia sido documentado e apurado até aquele momento", disse trecho da nota enviada.

A defesa enviou, em anexo, a cópia do auto de prisão em flagrante do suspeito. No documento, assinado eletronicamente pelo delegado Caio Wagner, consta que, de fato, o suspeito não deu declarações durante o interrogatório.

O CRIME

José Joares foi preso no bairro de Rio Doce, em Olinda, na segunda-feira. Ele é suspeito de matar o DJ no restaurante Ilha dos Navegantes, na madrugada de 16 de fevereiro. Na ocasião, houve uma discussão entre os dois. Minutos depois, o suspeito voltou e atirou na vítima. Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento dos tiros e a correria de clientes.

Em entrevista à TV Jornal, no dia seguinte à prisão, o delegado Sérgio Ricardo afirmou: "O autor confessou espontaneamente a autoria do delito. As investigações ainda continuam. Segundo a versão do autor, ele contratou uma lancha que seria para comemorar o aniversário do pai. A vítima seria a pessoa que intermediou a contratação dessa lancha. E, no dia marcado, a lancha não foi cedida para o passeio".

O suspeito está preso preventivamente no Centro de Observação e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.