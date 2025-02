Vai para a folia? Cadastre antes o aparelho no Alerta Celular

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o cadastro, polícia pode identificar nas abordagens se o celular foi furtado ou roubado e entrar em contato com o verdadeiro dono

A orientação vale para o ano todo, mas principalmente no período do Carnaval. Vai cair na folia? Cadastre antes o seu aparelho no programa Alerta Celular, da Secretaria de Defesa Social (SDS).

É uma forma de a polícia conseguir identificar, nas abordagens, se aquele aparelho é fruto de roubo ou furto e entrar em contato para devolver ao verdadeiro dono.

De acordo com estatísticas da SDS, 11.128 celulares subtraídos em Pernambuco foram recuperados apenas em 2024. Considerando-se o período desde a implantação do programa, em 2017, foram 77.787 aparelhos devolvidos aos proprietários.

COMO FAZER O CADASTRO NO ALERTA CELULAR?

Para fazer o cadastro, acesse o site alerta.sds.pe.gov.br e clique no ícone do Alerta Celular. No formulário, o usuário precisa informar o IMEI (Identificador Internacional de Dispositivo Móvel), que é uma série de códigos numéricos que todo aparelho possui, com registro na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Esse número se obtém com uma consulta à nota fiscal ou à caixa do aparelho. Além disso, é encontrado usando o teclado do próprio celular: basta digitar *#06#, e o código aparecerá na tela (uma série de 15 dígitos).

Quem tiver o celular roubado ou furtado deve imediatamente registrar o boletim de ocorrência. Isso pode ser feito em qualquer delegacia ou no site da SDS.



MAIS DE 900 MIL CADASTROS

Até o final de janeiro, mais de 900 mil celulares já haviam sido cadastrados no Alerta Celular, no Estado. Esse banco de dados possibilitou que a polícia efetuasse 1.719.812 de consultas referentes à situação dos aparelhos durante as abordagens.

Importante lembrar que o Alerta Celular não é um serviço de rastreamento, mas sim uma ferramenta de apoio para auxiliar as polícias nas investigações e apreensões dos equipamentos roubados ou furtados, tendo como foco principal a recuperação de aparelhos.