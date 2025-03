Reconhecimento facial auxilia na prisão de foragidos durante o Galo da Madrugada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante o desfile do bloco Galo da Madrugada, realizado neste sábado (1º), a tecnologia de reconhecimento facial, implantada pela Secretaria de Defesa Social (SDS), auxiliou no cumprimento de três mandados de prisão, na Operação Carnaval 2025. A ferramenta foi essencial para a captura de três foragidos da Justiça.

A primeira ocorrência se deu com a prisão de um homem de 36 anos. O foragido possuía um mandado de prisão condenatório, em razão de envolvimento com o tráfico de drogas.

A detenção foi realizada por policiais militares do Batalhão Especializado de Polícia do Interior (BEPI), com apoio do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social (CIIDS) e da tecnologia de reconhecimento facial.

Na segunda ocorrência, a tecnologia de reconhecimento facial permitiu a captura de um homem de 24 anos, na Ponte Princesa Isabel, também durante o desfile do Galo da Madrugada. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva, devido a processos criminais por furto qualificado, roubo e tráfico de drogas.

Ainda na Ponte Princesa Isabel, policiais deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 39 anos, pelo crime de homicídio.

Os três foram encaminhados para unidade prisional.

"A ação reforça a eficiência do emprego de novas tecnologias no combate à criminalidade, especialmente em grandes eventos", diz a Secretaria de Defesa Social. A pasta acrescenta que segue comprometida em garantir a segurança da população.

Outras prisões

A Polícia Militar também prendeu três homens durante o desfile do Galo da Madrugada após eles roubarem um cordão prateado e um cartão bancário de um casal de turistas na rua da Aurora.

De acordo com a corporação, os suspeitos têm 18, 19 e 24 anos de idade e foram capturados por militares da Companhia Independente de Policiamento com Motocicletas (CIPMoto) que faziam patrulhamento na região.

As vítimas reconheceram os homens, que estavam em posse dos pertences roubados. Após a detenção, eles foram levados para a Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande.

Outro homem foi preso na Avenida Sul, no bairro do Cabanga, após policiais militares do 1º BPTran receberem informações de que estariam ocorrendo roubos de celulares na via.

Ao ser identificado, o suspeito tentou fugir entrando em becos da região, mas foi detido pelos militares. Na fuga, ele tentou se desfazer de um revólver calibre 38 e cinco munições, que também foram apreendidos.

Ferido durante a perseguição, o homem foi encaminhado à UPA da Imbiribeira e, depois, foi levado para a Delegacia de Afogados, juntamente com o material apreendido.