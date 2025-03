Duas pessoas são mortas após bloco no interior de Pernambuco; suspeitos foram linchados e queimados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (4), no município de Altinho, no Agreste. Prefeitura cancelou as festividades de Carnaval

VIOLÊNCIA NO CARNAVAL

Duas pessoas foram mortas a tiros após a passagem de um bloco de Carnaval no município de Altinho, no Agreste de Pernambuco, na madrugada desta terça-feira (4). Os suspeitos do crime foram identificados pela população e acabaram linchados e queimados.

De acordo com testemunhas, um grupo de pessoas estava ao lado da igreja matriz quando dois homens chegaram em uma moto e atiraram em Victor Manoel Feitosa da Silva, de 24 anos. A dupla fugiu do local, mas, minutos depois, retornou. Houve uma troca de tiros com outro homem que estava armado.

Uma mulher identificada como Ruthyelly Santos de Lima, 21, acabou atingida por bala perdida.

Já os suspeitos, identificados como Gabriel Leonardo dos Santos Souza, 21, e Juadonias Augusto da Silva, 24, foram cercados pela população e agredidos até a morte. Depois, tiveram os corpos incendiados. A moto usada pela dupla também foi queimada.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) informou, em nota, que outro homem de 26 anos também ficou ferido durante a troca de tiros. Ele sobreviveu.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil de Pernambuco instaurou inquérito para investigar o caso.

"As diligências foram iniciadas, câmeras de estabelecimentos vão auxiliar nas investigações, uma equipe operacional da 14ª Desec (Delegacia Seccional de Caruaru) foi encaminhada para o município, além de policiais da Divisão Especial de Apuração de Homicídios (DEAH)", informou, em nota, a Polícia Civil.

Quem tiver informações sobre os crimes pode ligar para o número 197, da Polícia Civil.

A SDS também destacou que dispõe de serviço próprio para denúncia anônima, por meio da Ouvidoria, através dos números 181 ou 0800.081.5001.

PREFEITURA DE ALTINHO CANCELA CARNAVAL

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Altinho informou que estava cancelando a programação de Carnaval.

"A Prefeitura de Altinho informa à toda a população que, devido ao lamentável fato ocorrido nesta madrugada do dia 4 de março em nosso município, decidiu pelo cancelamento do último dia do Altinho Folia, neste Carnaval 2025", disse o texto.

"Visando preservar a segurança e o bem-estar de todos, decidimos suspender a continuidade do evento nesta data. Lamentamos profundamente os incidentes e pedimos a compreensão da população", afirmou outro trecho.

Para a terça-feira estava prevista a apresentação do bloco "Se for beber me chame", Bloco das Viúvas, Felipe Santos e a banda Sedutora.