Tiroteio deixa homem morto e 3 mulheres feridas em bloco de Carnaval no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confusão com tiros aconteceu na Praça da Bandeira, no município de Moreno, nessa segunda-feira (3). Polícia Civil investiga o caso

VIOLÊNCIA NO CARNAVAL

Um bloco de Carnaval no município de Moreno, no Grande Recife, chegou ao fim marcado pela violência nessa segunda-feira (3). Um tiroteio deixou um homem morto e três mulheres feridas durante a dispersão da folia, segundo a Polícia Civil.

A confusão aconteceu no desfile do Bloco do Jacaré. Os foliões passavam pela Praça da Bandeira quando foram atingidos pelos tiros. Acionada para a ocorrência, a Polícia Militar disse que prestou socorro imediato.

O homem de 24 anos foi levado para a Policlínica Beiró Uchôa, onde morreu. O nome dele não foi divulgado oficialmente.

As mulheres, de nomes e idades não informados, também foram socorridas. Duas, feridas apenas de raspão, já recebeu alta. A outra precisou ser transferida para o Hospital da Restauração, no Recife.

Leia Também Polícia ainda não identificou autor de assassinato de folião após Galo da Madrugada

O corpo do homem morto foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), também no Recife.

INVESTIGAÇÃO

Em nota, a Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado como "tentativa de homicídio e o homicídio consumado".

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. As diligências seguem em andamento e, mais informações não podem ser repassadas, no momento, para não atrapalhar as investigações", disse o texto.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) deve divulgar balanço das ocorrências de Carnaval nesta quinta-feira (6).