Adolescente e criança são baleados em bloco de Carnaval em Itapissuma

Tiroteio aconteceu na tarde dessa terça-feira (4) durante desfile de um bloco tradicional. Testemunhas disseram que não havia policiamento no local

VIOLÊNCIA NO CARNAVAL

Um adolescente e uma criança foram baleados durante um tiroteio no desfile de bloco tradicional no município de Itapissuma, no Grande Recife, na tarde da terça-feira (4). A Polícia Civil está investigando o caso.

De acordo com testemunhas, os foliões que participavam do bloco foram surpreendidos pelo barulho dos tiros. Um adolescente de 17 anos foi baleado no pé. Ele foi socorrido por populares e levado para um hospital não informado.

Uma criança de 6 anos, que estava acompanhada dos pais esperando o bloco passar, foi atingida no abdômen. O menino foi levado para um hospital de Itapissuma e, em seguida, transferido para uma unidade de saúde particular no Recife.

A equipe da TV Jornal conversou com familiares, mas eles não quiseram gravar entrevista. Disseram apenas que a criança passou por cirurgia e está em recuperação, sem risco de morte.

Testemunhas contaram ainda que não havia policiamento acompanhando a passagem do bloco, mesmo com o pedido feito pelo diretor à Secretaria de Defesa Social (SDS).

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes do 26º Batalhão da PM foram acionadas para a ocorrência. E que o caso está sendo investigado pela 8ª Delegacia de Homicídios de Itamaracá.