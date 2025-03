Polícia descarta ligação entre as sete vítimas de tiroteio em show no Carnaval de Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A polícia afirmou, na tarde desta quarta-feira (5), que possivelmente apenas uma pessoa teria sido responsável pelo tiroteio que deixou sete pessoas feridas durante a apresentação do cantor João Gomes, na Praça do Carmo, em Olinda, na madrugada. Entre os baleados, está uma turista de São Paulo, que continua internada em estado grave.

"A investigação continua hoje, amanhã e posteriormente, até a elucidação desse fato e a resposta principal: circunstâncias, motivação e autoria. A gente está partindo de um evento complexo. São sete vítimas que não há um contato, não há uma ligação entre elas, inicialmente, não de todas elas", disse o delegado Paulo Dias.

"Na investigação inicial não há essa informação de que se tratou de uma questão entre grupos criminosos. O que de fato houve foi ao menos uma pessoa que efetuou os disparos porque houve sobreviventes e a informação bate. Mas ainda é cedo para falar. A gente precisa receber as imagens, analisar todas elas mais de uma vez, para que a gente possa tentar identificar e ter uma certeza da autoria", explicou o delegado.

Testemunhas ouvidas

Com as investigações iniciadas, a Polícia Civil já começou a ouvir as testemunhas para obter mais informações sobre o crime.

"A gente já começou a colheita de informações junto a testemunhas, a colheita de depoimentos das vítimas sobreviventes sobre o fato, além do recolhimento das imagens das câmeras de segurança no período do crime", contou Paulo Dias.

Como sete pessoas acabaram atingidas pelos disparos de arma de fogo, ainda não se sabe se alguma delas era alvo de quem efetuou os tiros.

"Tinha uma multidão presente no local, houve de fato os disparos que acertaram as vítimas, mas ainda não temos a confirmação da motivação do crime. Ainda não temos a informação de que as pessoas atingidas pelos disparos e que sobreviveram a esse delito eram alvo principal dessa ação delituosa", concluiu.

Polícia Militar

Apesar do incidente no Sítio Histórico de Olinda, a Polícia Militar de Pernambuco garante que o esquema de segurança do local estava de acordo com o que foi planejado antes do início do Carnaval.

" Tínhamos segurança boa, pontos de controle, viaturas, operação de drones para identificar condutas suspeitas, apreensão de facas no Sítio Histórico. E, na noite do crime, estávamos com mais de 150 policiais lançados em plataformas, com policiamento a pé e apoio de unidades especializadas fazendo patrulhamento em ruas sem foco do carnaval, justamente para que o acesso e a saída estivessem com a segurança garantida", explicou major Robinson Lucena, comandante da Companhia Independente de Apoio ao Turista (Ciatur) da Polícia Militar.

"Quando o policiamento escutou os disparos de arma de fogo foi para cima para tentar identificar se alguém estava com a arma na mão, buscando agir de forma rápida. Mas houve a fuga em massa da população. O local era uma barreira e estava escorregando bastante. Com isso, as pessoas estavam caindo uma em cima da outra e as buscas (pelo atirador) foram interrompidas para prestar socorro aos feridos e oferecer segurança ao pessoal", contou o major.

Vítimas do tiroteio

Das sete vítimas dos disparos com arma de fogo, quatro delas foram levadas para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na região central do Recife. Duas, incluindo a turista, seguem internadas.

Outras três vítimas atingidas de raspão e que tiveram ferimentos de menor gravidade foram encaminhadas para a UPA de Tabajara, em Olinda. Todas receberam alta.