Tiroteio durante Carnaval de Olinda deixa 7 feridos; turista está em estado grave

De acordo com relatos, os disparos aconteceram na madrugada desta quarta-feira, durante apresentação do cantor João Gomes, na Praça do Carmo

*Com informações da TV Jornal

Um tiroteio na Praça do Carmo, em Olinda, deixou 7 pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira (5). De acordo com relatos, os disparos aconteceram durante apresentação do cantor João Gomes, no palco Pernambuco Meu País no Carnaval.

Segundo testemunhas, o show precisou ser paralisado em alguns momentos por conta de confusões. Uma delas aconteceu na porta da Igreja do Carmo, onde os disparos foram realizados. De acordo com a polícia, o autor tentava matar um desafeto, mas acabou atingindo várias pessoas.



Uma das vítimas, uma turista de São Paulo de 37 anos, está em estado grave no bloco cirúrgico do Hospital da Restauração (HR). Ela foi atingida na veia femoral. Outras quatro pessoas foram encaminhadas ao HR.

Uma adolescente de 14 anos também foi baleada e outras três pessoas foram atingidas de raspão. Elas deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabajara e já receberam alta médica.

Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), entre a noite da última terça-feira (4) e a manhã desta quarta, foram registradas 13 ocorrências de disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Recife (RMR) - algumas delas em focos de folia.