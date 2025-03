Tiroteios, mortes e feridos marcam reta final do Carnaval em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A polícia registrou tiroteios em focos de folia em vários municípios do Grande Recife e interior de Pernambuco nos últimos dias oficiais do Carnaval. Os tiros disparados atingiram foliões - e alguns deles vieram a óbito. Mesmo com o feriado da Data Magna, a Secretaria de Defesa Social (SDS) deve apresentar balanço da violência nesta quinta-feira (6).

Uma das ocorrências com maior número de baleados foi em Olinda, na madrugada desta quarta-feira (5). Um tiroteio na Praça do Carmo deixou pelo menos sete pessoas feridas. Naquele momento, acontecia a apresentação do cantor João Gomes, no palco "Pernambuco Meu País no Carnaval".

Segundo relatos de testemunhas, o show precisou ser paralisado em alguns momentos por conta de confusões. Uma delas aconteceu na porta da Igreja do Carmo, onde os disparos foram realizados. De acordo com a polícia, o autor tentava matar um desafeto, mas acabou atingindo várias pessoas.

Uma das vítimas, uma turista de São Paulo de 37 anos, está em estado grave no Hospital da Restauração (HR), no Recife. Ela foi atingida na veia femoral. Outras três pessoas foram encaminhadas ao HR. Duas receberam alta pela manhã.

Outras três pessoas foram atingidas de raspão. Elas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de Tabajara, em Olinda, e também já receberam alta médica.

A Polícia Civil disse que imagens de câmeras estão sendo atualizadas para ajudar na identificação dos responsáveis.

CRIANÇA E ADOLESCENTE BALEADOS EM ITAPISSUMA

Tiroteio durante bloco de Carnaval em Itapissuma deixou feridos - SEVERINO SOARES/JC IMAGEM

No município de Itapissuma, um adolescente e uma criança foram baleados durante tiroteio no desfile de um bloco tradicional, na tarde da terça-feira (4).

De acordo com testemunhas, os foliões foram surpreendidos pelo barulho dos tiros. Um adolescente de 17 anos foi baleado no pé. Ele foi socorrido e levado para um hospital não informado.

Uma criança de 6 anos, acompanhada dos pais esperando o bloco passar, foi atingida no abdômen. O menino foi levado para um hospital de Itapissuma e, em seguida, transferido para uma unidade de saúde particular no Recife.

A equipe da TV Jornal conversou com familiares, mas eles não quiseram gravar entrevista. Disseram apenas que a criança passou por cirurgia e está em recuperação, sem risco de morte.

Testemunhas contaram ainda que não havia policiamento acompanhando a passagem do bloco, mesmo com o pedido feito pelo diretor à Secretaria de Defesa Social (SDS).

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes do 26º Batalhão da PM foram acionadas para a ocorrência. E que o caso está sendo investigado pela 8ª Delegacia de Homicídios de Itamaracá.

FOLIÃO ASSASSINADO EM ITAMARACÁ

Um folião identificado como João Pedro Santos de Carvalho, de 27 anos, foi assassinado a tiros após a passagem de um bloco de Carnaval em Itamaracá, na tarde da terça-feira. Parentes contaram que ele estava com o irmão gêmeo acompanhando "As Catraias", o mais tradicional da cidade.

Após a passagem do bloco, os irmãos ficaram na Avenida Padre Tenório, onde havia um paredão de som. Pouco depois, um homem sacou uma arma de fogo e atirou em João Pedro. O autor do crime chegou a ser agredido por populares.

Um comparsa do suspeito também tentou atirar no irmão de João Pedro, mas a arma não funcionou.

A polícia foi acionada e deteve o autor do crime, o comparsa e outro homem. Todos foram levados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife. Dois foram autuados em flagrante pelo homicídio e vão passar por audiência de custódia.

Outro suspeito, encontrado apenas com munições no bolso, pagou fiança e foi liberado. Os nomes dos suspeitos foram não revelados oficialmente.

Na manhã desta quarta-feira (5), parentes da vítima estiveram no Instituto de Medicinal Legal (IML) para liberação do corpo. À TV Jornal, eles disseram que João Pedro pode ter sido confundido e acabou morto no lugar de outro alvo.

DOIS MORTOS E SUSPEITOS LINCHADOS EM ALTINHO

Duas pessoas foram mortas a tiros após a passagem de um bloco de Carnaval no município de Altinho, no Agreste, na madrugada da terça-feira. Os suspeitos do crime foram identificados pela população e acabaram linchados e queimados. Por causa do crime, a Prefeitura cancelou o último dia de festa.

De acordo com testemunhas, um grupo de pessoas estava ao lado da igreja matriz quando dois homens chegaram em uma moto e atiraram em Victor Manoel Feitosa da Silva, de 24 anos. A dupla fugiu do local, mas, minutos depois, retornou. Houve uma troca de tiros com outro homem que estava armado.

Uma mulher identificada como Ruthyelly Santos de Lima, 21, acabou atingida por bala perdida.

Já os suspeitos, identificados como Gabriel Leonardo dos Santos Souza, 21, e Juadonias Augusto da Silva, 24, foram cercados pela população e agredidos até a morte. Depois, tiveram os corpos incendiados. A moto usada pela dupla também foi queimada.

A SDS informou, em nota, que outro homem de 26 anos também ficou ferido durante a troca de tiros. Ele sobreviveu. A Polícia Civil de Pernambuco instaurou inquérito para investigar o caso.

HOMEM MORTO E MULHERES FERIDAS EM MORENO

Na cidade de Moreno, um tiroteio deixou um homem morto e três mulheres feridas durante a dispersão da folia, na segunda-feira. As cenas de violência aconteceram no desfile do Bloco do Jacaré.

Os foliões passavam pela Praça da Bandeira quando foram atingidos pelos tiros. O homem de 24 anos foi levado para a Policlínica Beiró Uchôa, onde morreu. O nome dele não foi divulgado oficialmente.

As mulheres, de nomes e idades não informados, também foram socorridas. Duas, feridas apenas de raspão, já recebeu alta. A outra precisou ser transferida para o Hospital da Restauração, no Recife.