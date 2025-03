Secretário de Olinda diz que entregou imagens do tiroteio que deixou turista de São Paulo em estado grave no Carnaval

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Carnaval de Olinda 2025 registrou um tiroteio na Praça do Carmo, na madrugada de quarta-feira (5), durante show do cantor João Gomes no palco "Pernambuco Meu País no Carnaval". Uma turista de São Paulo, de 37 anos, foi atingida e está no Hospital da Restauração, área central do Recife.

Em entrevista à Rádio Jornal, o Coronel Pereira Neto, secretário de Segurança Cidadã de Olinda, afirmou que o local era monitorado por câmeras e que as imagens já foram enviadas para a Polícia Civil.

"Temos um totem com três câmeras na frente da Igreja do Carmo e outras na região. Todo o material foi disponibilizado para a investigação", disse.

Sobre a motivação do crime, o secretário ressaltou que as apurações ainda estão em andamento. "A Polícia Civil é responsável por identificar os responsáveis e esclarecer o que levou ao tiroteio", comentou.

Ele também informou que a turista ferida recebeu atendimento médico imediato e se recupera bem. "Ela já está consciente e recebendo visitas no hospital", revelou.

Esquema de segurança

Segundo o secretário, o Carnaval de Olinda 2025 contou com um esquema reforçado de segurança, que incluiu monitoramento por câmeras, drones e policiamento ostensivo. Durante a entrevista, Pereira Neto não informou o número exato de queixas registradas, mas afirmou que houve uma redução de 22% nas ocorrências registradas em relação ao ano anterior.

"Mesmo com alguns incidentes, que são naturais em eventos de grande porte, tivemos um número menor de ocorrências registradas nas delegacias e uma redução no extravio de documentos e furtos", afirmou Pereira Neto em entrevista à Rádio Jornal.

Foram instalados 135 totens equipados com 138 câmeras, algumas com reconhecimento facial. "O monitoramento possibilitou ações rápidas. Tivemos, por exemplo, uma prisão por homicídio, cumprindo mandado judicial durante a folia", destacou.

Monitoramento e atuação integrada

A Secretaria de Segurança Cidadã montou um centro de monitoramento na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Olinda, operando em conjunto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal.

"Compartilhamos imagens em tempo real com o Centro Integrado de Defesa Social, no Recife, e com a Secretaria de Trânsito, permitindo respostas mais ágeis", explicou o secretário.

Além das câmeras fixas, drones foram utilizados para acompanhar a movimentação da multidão. "A presença de policiais e guardas municipais de forma proativa também foi essencial para inibir delitos", acrescentou.

Apesar dos avanços, casos de violência foram registrados, incluindo um episódio envolvendo agentes de segurança e foliões. Questionado sobre o assunto, Pereira Neto afirmou que qualquer denúncia será analisada com rigor.

"Não entro no mérito se houve excesso, mas temos órgãos específicos para apurar desvios de conduta. Tanto a Guarda Municipal quanto a Secretaria de Defesa Social possuem corregedorias autônomas para investigar esses casos", declarou.

O secretário reforçou que a Guarda Municipal passou por reciclagem antes do Carnaval. "Nossos agentes foram treinados e estavam preparados para atuar dentro da legalidade", pontuou.

Uso de tecnologia

A tecnologia utilizada neste Carnaval será aprimorada para eventos futuros. "Todos os dados e imagens gerados serão analisados para aperfeiçoar a segurança em Olinda", afirmou Pereira Neto.

Ele destacou que os policiais militares atuaram com georreferenciamento, permitindo uma distribuição estratégica do efetivo.

"Nosso sistema estava conectado em tempo real com diversas estruturas, como órgãos de saúde e defesa civil, garantindo uma resposta rápida a qualquer ocorrência", explicou.

Mesmo após o Carnaval oficial, a segurança continua sendo reforçada. "O período festivo em Olinda só termina em 12 de março, com eventos como o Camburão da Alegria. Seguimos trabalhando para garantir a tranquilidade dos foliões", concluiu o secretário.