Dono de bar é morto a tiros após negar que clientes saíssem sem pagar a conta em Igarassu

As informações são da TV Jornal

Um comerciante de 61 anos, dono de um bar, foi morto após negar a clientes o pedido para que o pagamento fosse realizado outro dia. O crime aconteceu no bairro de Alto do Céu, Igarassu, Região Metropolitana do Recife, na quinta-feira (6).

A vítima foi identificada como Otacílio Gomes Dias. Ele estava no estabelecimento quando dois homens chegaram e afirmaram que queriam consumir bebidas no local e pediram para pagar depois.

Após a negativa do comerciante, os assassinos reagiram de forma violenta e sacaram a arma. De acordo com informações iniciais apuradas pela TV Jornal, Otacílio foi atingido pelas costas, sem possibilidade de defesa.

Investigação e buscas pelos suspeitos

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa está conduzindo as investigações.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo apurado e um inquérito foi instaurado para "elucidação total dos fatos".

Sidney Lucena/JC Imagem

