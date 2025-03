PM pernambucano é morto a tiros por ex-companheira, em Petrolina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um policial militar pernambucano de 33 anos foi morto a tiros em Petrolina, no Sertão, por uma policial militar da Bahia, que era sua ex-companheira, na manhã deste domingo (9). O crime teria ocorrido dentro do carro da vítima, no bairro Portal da Cidade.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 2º Batalhão Integrado Especializado foram acionados após receberem informações sobre um possível homicídio ocorrido no bairro Portal da Cidade, em Petrolina. Ao chegar ao local, o efetivo confirmou que a vítima era um policial militar, lotado na unidade.

Segundo a 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina, o homicídio consumado está sendo investigado. "A suspeita, uma mulher de 35 anos, está sendo ouvida em interrogatório, na delegacia. As investigações seguem em andamento", diz a nota.

Autora do crime

A autora do crime atuava na 25ª Companhia Independente da PM baiana, na cidade de Casa Nova, no Norte do Estado. De acordo com informações do G1, um conhecido da vítima afirmou que autora do crime não aceitava o fim do relacionamento com Lucas e isso teria motivado o assassinato.

PM-BA lamenta o ocorrido

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que a autora dos disparos se apresentou no Comando de Policiamento da Região Norte e, "diante da gravidade da situação, as medidas cabíveis foram adotadas de imediato, incluindo o encaminhamento da policial à Delegacia de Polícia Civil de Petrolina para os devidos esclarecimentos".

A corporação também afirmou que "acompanha o caso e mantém diálogo com as autoridades responsáveis pela investigação" e que "lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares dos envolvidos, prestando apoio institucional e reforçando seu compromisso com a legalidade e a correta apuração dos fatos".