Mortes em geral caem 15,6% em fevereiro, mas feminicídios sobem 100% em Pernambuco

Com um dia a menos no mês passado, Estado somou 260 assassinatos. Somente a região do Sertão registrou aumento dos crimes contra a vida, segundo a SDS

Pernambuco fechou o segundo mês de 2025 com redução no número de mortes violentas intencionais. Com um dia a menos em fevereiro, 260 pessoas foram assassinadas, segundo estatísticas divulgadas pela Secretaria de Defesa Social (SDS). A queda foi de 15,6% em comparação com fevereiro do ano passado, quando 308 vidas foram perdidas.

No balanço, o que chama mais atenção é o aumento dos casos de feminicídio. Ao todo, oficialmente, dez mulheres foram mortas pela condição de gênero por companheiro ou ex-companheiros. O número é o dobro do registrado em fevereiro de 2024.

O resultado reforça que as vítimas de violência doméstica/familiar devem procurar a polícia imediatamente para denunciarem seus agressores. Ao mesmo tempo, políticas públicas de prevenção para as mulheres precisam ser ampliadas para reduzir os números desse tipo de violência.

Somente no primeiro bimestre deste ano, 8.805 mulheres procuraram a polícia em Pernambuco para registrar queixas de violência doméstica/familiar.

Uma das mulheres vítimas de feminicídio foi Sheila Stefany Mendes da Silva, de 27 anos. Testemunhas contaram que ela foi assassinada a facadas durante uma discussão com o ex-companheiro, José Henrique Silva da Costa, 32. O crime foi registrado no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, no dia 9 de fevereiro.

O suspeito está preso preventivamente no Centro de Observação e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, aguardando julgamento.

REDUÇÃO DAS MORTES EM FEVEREIRO

Com exceção do Sertão, todas as regiões do Estado apresentaram redução dos números de mortes violentas intencionais em fevereiro.

Esses números são a soma dos homicídios, latrocínios, feminicídios, lesão corporal seguida de morte e óbitos decorrentes de intervenções policiais.

A meta do programa Juntos pela Segurança, do governo estadual, é reduzir em 30% o número de mortes violentas intencionais no final de 2026, comparando com os números registrados em 2022, ano anterior ao início da gestão Raquel Lyra.

De acordo com a SDS, o Recife somou 42 assassinatos em fevereiro. No mesmo período de 2024, foram 63. Mesmo com uma chacina registrada em Abreu e Lima - com seis mortos -, a Região Metropolitana, também apresentou redução da violência. Em fevereiro, registrou 82 casos, sendo dois a menos em comparação com o mesmo período do ano passado.

Na chacina, cinco adultos e um adolescente foram executados a tiros em uma casa localizada na comunidade de Chã de Cruz, zona rural de Abreu e Lima, na noite do dia 17. A polícia ainda não esclareceu a motivação e autoria do crime.

Uma testemunha que estava na residência disse que os assassinatos chegaram disfarçados de policiais, encapuzados e fortemente armados. Eles entraram no quarto e mataram as vítimas.

INTERIOR DO ESTADO

Em relação ao interior de Pernambuco, a Zona da Mata somou 35 mortes em fevereiro deste ano. No mesmo período de 2024, foram 47.

Já o Agreste registrou 56 vidas perdidas, contra 77 em fevereiro do ano passado.

O Sertão, que levantou o alerta da polícia, somou 45 assassinatos. Oito a mais em comparação com o mesmo período de 2024.

No acumulado do ano, somando janeiro e fevereiro, Pernambuco acumulou 547 mortes violentas intencionais. A queda foi de 17,5% em relação ao mesmo período de 2024, quando 663 casos foram somados.