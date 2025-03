Polícia conclui que ex-marido jogou de janela e matou massoterapeuta no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em depoimento, Alberico Luiz de Souza, de 47 anos, disse que desconfiava de traição e que, no dia do crime, tentou olhar o celular da vítima

A Polícia Civil concluiu que a massoterapeuta Jaqueline Severina do Nascimento, de 46 anos, foi vítima de feminicídio ao ser agredida e jogada do primeiro andar do apartamento pelo ex-marido, Alberico Luiz de Souza, 47. O suspeito foi preso nessa quarta-feira (12).

A morte de Jaqueline ocorreu em 16 de fevereiro após uma briga com o ex-marido na residência dela, no bairro da Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife. Vizinhos chegaram a ouvir gritos de socorro. O suspeito havia dito a familiares que a própria vítima havia se jogado da janela.

De acordo com o delegado Roberto Lobo, da 2ª Delegacia de Homicídios, a versão apresentada pelo suspeito não se sustentou. "Testemunhas foram ouvidas e o resultado do exame tanatoscópico ajudaram a polícia a concluir que ela não pulou, que ele jogou ela da janela", disse.

O delegado afirmou que, em depoimento, o suspeito contou que estava desconfiado de traições.

"Ele diz que tinha várias traições por parte dele e que eles já haviam se separado várias vezes. Só que dessa vez ele estava desconfiado dela. Ele tentou pegar ela na mentira, chegando em casa de repente. Ele começou a discutir para tentar pegar o celular dela", contou o delegado, em entrevista à TV Jornal.

"Ele confessa que empurrou ela, pegando pelo pescoço e ela caiu no chão no apartamento. Mas ele negou que empurrou ela pela janela. Ele diz que estava na sala, quando ela pulou para fugir dele pela janela", completou.

Familiares chegaram a encontrar a vítima com vida. Um irmão tentou socorrê-la, mas o marido se antecipou e a levou para a Policlínica Amaury Coutinho. Depois ele foi embora do local, com o celular da vítima.

Após semanas de investigação, Alberico foi preso na casa de um parente, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

ALERTA PARA AUMENTO DOS FEMINICÍDIOS EM PERNAMBUCO

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), dez casos de feminicídio foram registrados em Pernambuco em fevereiro. O número é o dobro do contabilizado no mesmo período do ano passado.

Em caso de violência, a mulher pode acionar imediatamente a Polícia Militar pelo número 190. Vizinhos e parentes da vítima, que presenciarem algum tipo de agressão ou ameaça, também devem denunciar os episódios.

Para orientações sobre a rede de proteção, as mulheres podem entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria Estadual da Mulher: 0800.281.8187.