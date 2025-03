Condenados por lesão corporal grave de mulheres terão DNA coletado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Material será inserido no Banco Nacional de Perfis Genéticos, assim como já ocorre com autores de crimes como homicídio, feminicídio e estupro

Os homens condenados por lesão corporal grave contra mulheres terão o material genético coletado obrigatoriamente. A decisão é do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que atualizou no começo da semana a lista de delitos que existem a coleta do DNA.

Objetivo da medida é contribuir com as investigações e identificar criminosos reincidentes no País. O material genético é armazenado no Banco Nacional de Perfis Genéticos, gerido pelo MJSP, em parceria com a Polícia Federal, e pode ser comparado com vestígios encontrados em cenas de crimes para elucidar casos, associar suspeitos a novos delitos e até inocentar pessoas.

Atualmente autores de crimes como homicídio, feminicídio, estupro, exploração sexual infantil, roubo e extorsão já eram obrigados a fornecer o material genético. Além disso, a norma abrange crimes de extrema gravidade, como causar epidemia com resultado morte, genocídio, tortura e terrorismo.

"A medida contribui para a prevenção de crimes ao aumentar a capacidade do Estado de identificar e responsabilizar criminosos de maneira mais precisa e eficiente", citou o MJSP.

Pernambuco conta com um dos maiores bancos de perfis genéticos de criminosos condenados do País. Graças a ele, foi possível desvendar o assassinato da menina Beatriz Angélica Mota, de 7 anos, que ocorreu em Petrolina, no Sertão do Estado, em dezembro de 2015.

Segundo a perícia, o material genético encontrado na faca usada para matar a criança era o mesmo de Marcelo da Silva, que estava preso por crimes sexuais contra outras vítimas.

NÚMEROS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM PERNAMBUCO

As estatísticas Secretaria de Defesa Social (SDS) revelam números alarmantes em Pernambuco em relação à violência contra a mulher. Somente no primeiro bimestre deste ano, 8.869 vítimas procuraram a polícia para prestar queixa contra seus agressores. Mais de 43% das vítimas têm idades entre 35 e 64 anos.

Além disso, dez casos de feminicídio foram registrados no Estado somente em fevereiro. O número é o dobro do contabilizado no mesmo período do ano passado.

Em caso de violência, a mulher pode acionar imediatamente a Polícia Militar pelo número 190. Vizinhos e parentes da vítima, que presenciarem algum tipo de agressão ou ameaça, também devem denunciar os episódios.

Para orientações sobre a rede de proteção, as mulheres podem entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria Estadual da Mulher: 0800.281.8187.