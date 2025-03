Torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport são alvo de operação da Polícia Civil no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na véspera do clássico entre Santa Cruz e Sport, que acontece neste sábado (15), torcidas organizadas dos dois clubes foram alvo de operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), nesta sexta-feira (14), por meio da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DPCRICI).

A operação Hoolinet, vinculada a Diretoria Integrada Especializada (DIRESP), cumpriu dois mandados de busca e apreensão nas sedes das duas torcidas, expedidos pela 19ª Vara Criminal da Capital. O nome da operação é uma fusão das palavras hooligan (torcedor violento) e internet, indicando torcidas organizadas violentas no ambiente digital.

No cumprimento dos mandados foram apreendidos barrotes, facas, explosivos, pedaços de ferro, diversos produtos falsificados como camisas, bermudas e copos personalizados.

“A DPCRICI identificou que as sedes estavam em pleno funcionamento mesmo havendo decisão judicial determinando a extinção das torcidas organizadas, além do que foi constatado o exercício de atividade comercial com a venda ilegal de produtos contrafeitos”, afirmou a delegada.

Operação da Polícia Civil apreendeu barrotes, facas, explosivos e produtos falsificados, além de uniformes das torcidas organizadas - Divulgação/Polícia Civil de Pernambuco Operação da Polícia Civil apreendeu barrotes, facas, explosivos e produtos falsificados, além de uniformes das torcidas organizadas - Divulgação/Polícia Civil de Pernambuco Operação da Polícia Civil apreendeu barrotes, facas, explosivos e produtos falsificados, além de uniformes das torcidas organizadas - Divulgação/Polícia Civil de Pernambuco

A investigação foi iniciada em fevereiro de 2025, sob a presidência da delegada Isabela Porpino, com o objetivo de identificar e desarticular uma associação criminosa voltada à prática de Crime contra a Propriedade Intelectual, Falsa Identidade e Incitação à Violência.

Na ação, foram empregados 30 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Policia Civil de Pernambuco (DINTEL) contando ainda com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE) da PCPE.