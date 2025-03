Homem morre vítima de bala perdida em praça no Cabo de Santo Agostinho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Segundo testemunhas, criminosos armados saíram de um carro e atiraram em quem estava no local, na noite do sábado (15). Polícia investigado o caso

Um homem morreu vítima de bala perdida em uma praça no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, na noite do sábado (15). A Polícia Civil está investigando o caso.

De acordo com testemunhas, criminosos armados saíram de um carro, por volta das 21h, e atiraram em quem estava na Praça do Dendê, no bairro da Charnequinha. O eletricista Luiz Carlos Chagas da Silva, de 28 anos, foi atingido por um dos tiros e morreu na hora.

A filha da vítima, de 2 anos, presenciou o crime. Ela estava brincando em um balanço quando os tiros começaram a ser disparados, mas não se feriu. Outro homem que estava no local também foi baleado, mas sobreviveu.

Parentes contaram à TV Jornal que Luiz já trabalhou como borracheiro, mas atualmente exercia a função de eletricista. Eles disseram acreditar que o alvo dos criminosos era outro homem.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito do crime havia sido identificado e preso. A motivação também ainda é um mistério.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o crime foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul. "As investigações seguem até o esclarecimento do fato."

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 22 pessoas foram assassinadas no Cabo de Santo Agostinho apenas no primeiro bimestre deste ano. No mesmo período de 2024, foram 26.

Do total de vítimas mortas neste ano, 19 eram do sexo masculino. Doze tinham idades entre 18 e 29 anos.