Em dois meses, 17 casas e 17 comércios foram flagrados furtando energia em Pernambuco

Apesar do aumento de fiscalizações em residências e imóveis comerciais para combater o furto de energia elétrica, os flagrantes de irregularidades não caíram em Pernambuco. Técnicos da Neonergia identificaram, somente no primeiro bimestre deste ano, 17 casas e 17 estabelecimentos comerciais praticando o crime.

Para se ter uma ideia do tamanho do prejuízo, estima-se que esses imóveis furtaram aproximadamente 956 mil KWh, o suficiente para abastecer cerca de 8 mil residências durante 30 dias.

Na lista de pontos comerciais flagrados furtando energia estão uma fábrica de camisas, uma indústria de sacolas plásticas, uma indústria de tintas, fábrica de farinha, além de academias, frutaria e mercados.

No início de fevereiro, uma churrascaria em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foi flagrada com a irregularidade. As equipes técnicas constataram um desvio antes do contador e recuperaram cerca de 71,5 mil kWh.

O desvio foi identificado pela área de inteligência da Neonergia, que, após um estudo do consumo do restaurante, chegou à conclusão que a quantidade de energia que estava sendo faturada não batia com a média da carga de energia instalada num empreendimento daquele porte.

NOVE DETIDOS EM DOIS MESES

A Neoenergia diz que tem intensificado o trabalho de combate ao furto de energia em todo o Estado, com apoio das polícias Civil e Militar e do Instituto de Criminalística. Durante as 34 fiscalizações que identificaram os furtos, nove pessoas foram conduzidas às delegacias.

"O número [de vistorias] é aproximadamente 100% superior ao mesmo período do ano passado. A quantidade de conduções dos responsáveis pelos imóveis subiu em 50%. A intenção da distribuidora é ampliar o combate ao furto nos próximos meses", pontuou, em nota, a concessionária.

COMO DENUNCIAR O FURTO DE ENERGIA?

Caso alguma pessoa desconfie de ligações clandestinas ou mesmo de furto de energia por fraude no medidor, o cliente pode entrar em contato com a Neoenergia Pernambuco por meio do 116 e fazer a denúncia. A identidade será mantida em sigilo.

O crime de furto está previsto no artigo 155, do Código Penal Brasileiro. A pena pode chegar a quatro anos de prisão, além de multa arbitrada pela Justiça.

A concessionária reforçou que, além de crime, essas ações colocam em risco a segurança da localidade e "prejudicam consideravelmente a qualidade, a continuidade e confiabilidade da rede de distribuição de energia elétrica".

