Governo de Pernambuco aponta queda de -9,7% nos roubos em fevereiro

Os dados fazem parte do balanço consolidado das estatísticas criminais da Secretaria de Defesa Social. Feminicídios cresceram no período

Pernambuco fechou fevereiro com uma queda de 9,7% no número de roubos em todas as regiões do Estado, sendo o menor índice do mês dos últimos 15 anos, de acordo com levantamento do governo do Estado. Os Crimes Violentos Patrimoniais (CVPs) - roubos - diminuíram de 3.925 registros (fevereiro de 2024) para 3.545 (fevereiro de 2025). Quando comparado a fevereiro de 2011, que teve 4.183 registros de CVPs, a redução é de 15,25%.

Os dados fazem parte do balanço consolidado das estatísticas criminais apresentados pela Secretaria de Defesa Social na reunião de monitoramento do Juntos pela Segurança desta segunda-feira (17). As Mortes Violentas Intencionais (MVIs) também apresentaram redução, de 15,6%, com 48 homicídios a menos em relação a fevereiro de 2024, passando de 308 para 260 registros, segundo o comparativo do Estado.

GOVERNO CONSIDERA NÚMEROS BONS

“Hoje apresentamos bons números que demonstram o trabalho das nossas forças de segurança no combate à criminalidade em todo o estado de Pernambuco, mas sobretudo no Recife. No mês de fevereiro de 2025 em relação ao ano passado, tivemos reduções nos crimes, fruto da liderança do Governo do Estado e do empenho das nossas polícias. Um reflexo do investimento, das melhorias, das condições de trabalho que se vem fazendo ao longo desses anos de gestão na segurança pública”, disse a governadora em exercício Priscila Krause.

Segundo o governo, o Sertão liderou a redução com -30,7% (199 para 138 casos), seguido pela Zona da Mata com 28,9% (305 para 217), Agreste com -19,5% (590 para 475), Região Metropolitana com -7,7% (1.188 para 1.097) e Recife com retração de -1,5% (1.643 para 1.618).

MORTES VIOLENTAS E FEMINICÍDIOS

As Mortes Violentas Intencionais (MVIs) apresentaram o menor índice para o mês desde o início da série histórica, em 2004. Recife (-33,3%), Agreste (-27,3%) e Zona da Mata (-25,5%) foram as regiões que mais contribuíram para essa queda.

Com um dia a menos em fevereiro, 260 pessoas foram assassinadas. Com base em números da própria SDS, a Coluna Segurança já havia apontado uma queda 15,6% em comparação com fevereiro do ano passado no número de homicídios, quando 308 vidas foram perdidas. Apesar disso, o número de feminicídios dobrou.

Ao todo, dez mulheres foram mortas pela condição de gênero. O número é o dobro do registrado em fevereiro de 2024.

Segundo o governo, a Violência Contra a Mulher apresentou uma redução de 3,4% em fevereiro, com os registros de ocorrências caindo de 5.103 (fev/2024) para 4.932 (fev/2025). A Zona da Mata teve a maior queda (-10,8%), seguida pelo Recife (-5,7%), Região Metropolitana (-5,6%) e Agreste (-2,1%). Ainda em relação ao balanço do mês, houve redução de 9,1% nos crimes de estupro (de 208 para 189).

O governo também informa uma queda de 25,8% nos furtos e roubos de celulares, caindo de 5.298 (fev/2024) para 3.930 (fev/2025).