Polícia conclui investigação da morte de criança em Tabira, onde um suspeito foi linchado

Suspeitos do crime, ocorrido em 16 de fevereiro, foram indiciados por homicídio. Outro inquérito apura violência contra casal no dia da prisão

A Polícia Civil confirmou, nesta segunda-feira (17), a conclusão da investigação do casal suspeito de matar o menino Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, no município de Tabira, no Sertão de Pernambuco. Antônio Lopes Severo, 42, e Giselda da Silva Andrade, 30, foram indiciados por homicídio.

Arthur foi encontrado com sinais de violência por uma vizinha na tarde de 16 de fevereiro deste ano. Ela fez o socorro da criança e acionou a polícia. O menino estava sob os cuidados de Antônio e Giselda, porque a mãe, que era amiga do casal, precisou viajar a trabalho.

Dois dias depois o casal foi preso na zona rural de Carnaíba, também no Sertão. No caminho até a Delegacia de Tabira, a viatura da Polícia Civil teria sido parada pela população, que, revoltada, tirou os suspeitos e praticou agressões. Antônio morreu vítima do linchamento. Giselda ficou ferida.

A Polícia Civil não quis fornecer detalhes da investigação. Disse apenas, em nota, que o inquérito foi remetido ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE). A tendência é que o promotor do caso peça o arquivamento parcial, visto que um dos suspeitos está morto.



APURAÇÃO DO LINCHAMENTO

Em relação à investigação do linchamento, a Polícia Civil declarou que "as diligências estão em curso e outras informações não podem ser repassadas no momento".



A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social também apura se houve falhas dos policiais envolvidos na operação que prendeu o casal de suspeitos. Não há prazo para conclusão do procedimento.