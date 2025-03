Polícia prende empresário acusado de matar turista norte-americano no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A polícia prendeu, na manhã desta quinta-feira (20), o empresário Felipe Rocha de Hollanda Cavalcanti, de 55 anos, acusado de matar a tiros o turista norte-americano David Barbosa de Carvalho, de 42 anos, em Setúbal, na Zona Sul do Recife. O crime ocorreu após uma briga por R$ 40.

Felipe estava em uma clínica de tratamento para o alcoolismo no município de Timon, no Maranhão. Segundo a Polícia Civil do Piauí, que ajudou na captura, o empresário se internou "na tentativa de se manter fora do radar das autoridades".

A investigação apontou que, após o crime, ele ficou hospedado em um apartamento na zona leste da capital piauiense, pertencente a um amigo. Posteriormente, viajou para o Maranhão.

O homicídio ocorreu na madrugada de 15 de janeiro deste ano. Testemunhas contaram à polícia que David e Felipe estavam bebendo no bar Flor do Mangue, na Rua Major Armando de Souza, quando houve uma discussão porque o empresário teria questionado uma dívida de R$ 40 que o norte-americano tinha com a proprietária do estabelecimento.

Felipe deixou o bar e seguiu até a casa dele, onde pegou um revólver e voltou ao local.

Imagens de uma câmera de segurança mostraram ainda que outro homem chegou a conversar com o empresário. E que, no momento em que David se aproximou dos dois, os tiros foram disparados. No vídeo, é possível observar que, mesmo caída no chão, a vítima recebeu mais tiros.

VEJA VÍDEO:

Dias após o crime, o empresário se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento e alegou ter atirado em legítima defesa. Como não houve flagrante, ele foi ouvido e liberado.

Com o fim das investigações, o Ministério Público pontuou, em denúncia à Justiça, que a versão de legítima defesa não se sustenta, visto que a vítima estava desarmada e foi atingida de surpresa. Por isso, o juiz Abner Apolinário da Silva, da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, tornou Felipe réu e decretou a prisão preventiva dele.

O JC não conseguiu contato com a defesa do empresário. O espaço segue aberto.

David Barbosa foi morto a tiros em Setúbal após discussão - ACERVO PESSOAL

Natural da Califórnia e filho de brasileiros, David estava no Recife havia cinco meses. Ele providenciava a documentação para se mudar de vez para o Brasil e ficar perto da família.