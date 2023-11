Noite para degustar safras exclusivas da Almaviva

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leia a coluna social desta terça-feira no seu Jornal do Commercio

Na quinta-feira, Eduarda Figueiredo monta, na Entre Vinhos, uma noite especiais para os enófilos. Trata-se de um jantar dedicado a vertical de 10 safras do vinho Almaviva, ícone do Chile e fruto da parceria entre Baron Philippe de Rothschild e Concha y Toro.

Duda contará com a presença ilustre do enólogo chefe Michel Friou que está vindo, exclusivamente, para conduzir essa degustação em que terá, pela primeira vez, a 1ª safra do Almaviva 1996 e a última 2021 que será apresentada e degustada pela 1ª vez no Recife.

Conde do Brega

Conde Só Brega vai fazer turnê na Europa, com datas marcadas para 24 de novembro em Milão, 25 de novembro em Lisboa e 26 de novembro em Porto.

Meu nome é Gal

Vale a pena demais assistir à biografia Meu Nome é Gal, de Dandara Ferreira e Lô Politi, com recorte muito interessante: a chegada da baiana no Rio de Janeiro, além de abordar muito delicadamente sobre a questão da ditadura e homossexualidade.

Mussum

Outra dica é a biografia do Mussum, sobre um dos mais emblemáticos trapalhões. Traz a trajetória do humorista do ponto de vista de sua mãe, uma verdadeira guerreira.

Nelson e Ana Bezerra - GleysonRamosFotografia

Política e moda

A deputada federal Erika Hilton tornou-se figura celebrada também na moda e está confirmada entre os destaques da São Paulo Fashion Week. A edição N56 acontece de a partir de amanhã até o dia 12 de novembro, na capital paulista. Erika foi convidada para desfilar dentre os destaques do evento e poderá ser vista nas passarelas das grifes Apartamento 03 e LED.

ator Zé de Abreu, pelo restaurante Cá-Já, na noite de ontem, sexta-feira (3). O ator está aqui pelo estado, gravando cenas da novela Guerreiros do Sol. No jantar do Cá-Já, Zé estava acompanhado pelos colegas de elenco: Enio Cavalcante e Vitor Sampaio e foi recebido por um dos sócios do Cá-Já, Vitor Braga. - ARQUIVO PESSOAL

Pro-Criança

No ano em que o Movimento Pró-Criança comemora seus 30 anos de atuação na região metropolitana do Recife e o Coral do MPC seu 18º aniversário, o Teatro do Parque recebe, quinta, um espetáculo gratuito aberto ao público. O espetáculo conta, além das crianças e jovens do projeto, com a participação das cantoras Cristina Amaral e Rosemary Carlo, além do sanfoneiro Bruno Raça Negra, sob a regência do maestro Otávio Góes.

Humor

Flávio Barra e Diógenes de Lima comandam, neste domingo, o espetáculo de comédia Barra News, diretamente do Teatro Barreto Junior.



Irmãos Napoleão Ivo Neto e Regina Célia Ivo fazem aniversário no dia 07/11. - ARQUIVO PESSOAL

Aniversariantes

Carlito Asfora, Alberto Ferreira da Costa Jr, José Moura, Betânia Peixoto, Ana Paula Vieira, Waldir Cavalcanti Júnior, Márcia Maranhão, Marcelo Ribeiro, Regina Célia Mata, Felipe Lemos, Fernando Carvalho e Marcos Toledo.