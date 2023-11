Mulher comanda Orquestra Sinfônica do Recife pela primeira vez

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leia a coluna social desta terça-feira no seu Jornal do Commercio

A Orquestra Sinfônica do Recife e o Aria Social serão protagonistas de um feito histórico, hoje e amanhã, no Teatro de Santa Isabel, quando, pela primeira vez em 73 anos, uma mulher subirá ao pódio para reger o conjunto musical, num concerto com a participação do coro de jovens cantores integrantes do projeto social e de dois solistas do projeto: Rodrigo Lins e Gleyce Vieira.



A maestrina Rosemary Oliveira, vice-presidente do Aria Social, repetirá o feito da gaúcha Joanídia Sodré (1903-1975), a primeira maestrina do Brasil e da América do Sul, única mulher a reger a OSR, em concerto realizado em setembro de 1950.

A BAIANA AILA VITÓRIA MARCOU PRESENÇA NA BIKINI - CRÉDITOS: LARA VALENÇA - LARA VALENÇA/DIVULGAÇÃO

História

Rosemary despertou o interesse pela música quando começou a estudar violão aos 13 anos. Bacharel em Música e licenciada em educação musical, ela é formada em violão clássico pelo Conservatório Pernambucano de Música, mestranda em Regência pela Universidade do Texas (EUA) e tem passagens por masterclasses na França, Áustria, Alemanha e Estados Unidos. Coordena a música no Projeto Aria Social, onde atua há 19 anos.

Suape

Suape completa 45 anos de fundação hoje com números bem expressivos. São mais de 80 empresas instaladas gerando 17,5 mil empregos. E o futuro promete com 12 empreendimentos confirmados, que somam investimentos de R$ 46,1 bilhões e cerca de 25 mil novos postos de trabalho. Para marcar a data, vai ter parabéns entre os colaboradores e corte de bolo.

RAFAEL LOBO E HENRIQUE CARVALHEIRA BGD23-arielmartini-6926 - ARIEL MARTINI/divulgação

Feijoada

Mais uma edição da Feijoada Solidária, em prol do Imip, sábado, a partir das 11h30, no Terraço Carvalheira, no Shopping Recife. As atrações ficam por conta do DJ Sardinha, Banda Santa Clara e House Duo.

Seu Antônio

Seu Antônio da Venda chega ao Carnaval de Olinda, como anfitrião, levando seu padrão em eventos para a Casa de Seu Antônio, que contará com uma superestrutura de serviços premium, no formato day use, all inclusive, para que os foliões possam desfrutar a folia de momo com conforto, animação e segurança. A Casa de Seu Antônio funcionará de 10 a 13 de fevereiro na Rua de São Bento, com produção do Karlus Demetrius e Catharina Honório.

Beleza

Bruna Miranda movimenta o bem Outlet da Beleza, deste sábado até a terça-feira, dia 14, no Riomar, com mais de 70 expositores de todo País.

A eterna cônsul norte-americana Maria Sanchez-Carlo em visita ao empresário João Carlos Paes Mendonça, no Pina - Arquivo Pessoal

Orgulho

No dia 14, acontece no foyer da OAB-PE, o Prêmio Qualidade Nordeste - Orgulho de Pernambuco, concedido pela Academia Brasileira de Ciências Criminais, presidida por Cristiano Carrilho. Na ocasião, personalidades que se destacam em diversas áreas de atuação no estado, serão homenageadas.