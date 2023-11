Especialista alerta para a agilidade na hora de renegociar dívidas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Petra Fernanda alerta para o risco de esperar tempo demais para renegociar dívidas. Segundo ela, a agilidade é uma forma estratégica de reestruturar as finanças. “Ao se deparar com uma fatura que você não pode pagar, é importante renegociar a dívida rapidamente, procurando a instituição financeira para avaliar as melhores opções de refinanciamento. Vale lembrar que juros como os que incidem sobre cheque especial e cartão de crédito, por exemplo, estão entre os maiores do mercado financeiro. Caso você aguarde mês seguinte, a fatura já estará com valores ainda mais exorbitantes e isso comprometerá toda a sua vida financeira”, explica.

Análise

No contexto, a profissional faz o lembrete da importância de revisar os gastos. O hábito pode identificar áreas em que está gastando mais do que deveria, por exemplo. “Isso permite ajustar seus hábitos de gastos, reduzir desperdícios e direcionar seu dinheiro para onde realmente importa”, descreve a especialista.

Café 1

A Cafeteria Santa Clara, das Graças, reabre suas portas hoje. Em funcionamento no local há sete anos, a casa passou por 40 dias em reforma. Arnóbio Linhares e Rafael Guimarães trazem novidades no cardápio, no projeto arquitetônico e também na marca da cafeteria.

Café 2

“Realizamos algumas modificações no projeto arquitetônico para deixar a cafeteria de cara nova e também fizemos mudanças na marca, para deixa-la mais jovem”, afirma Arnóbio Linhares. Na marca da cafeteria, o marrom mais escuro deu lugar a um tom mais claro e agora a loja também traz um tom de verde, para harmonizar com a cor do café. Outra mudança no projeto foi a instalação de TVs no interior da cafeteria. O gerente Comercial da Regional Nordeste, Niwton Henrique, também estará presente conferindo as novidades da reabertura.

A governadora Raquel Lyra fez questão de parabenizar pessoalmente o novo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ricardo Paes Barreto - Hesíodo Góes /

Abraz

Antonio Braz está prestes a comemorar um marco significativo. No dia 17, na Blue Angel, celebra os 25 anos de atuação no mundo jurídico. Em 2022, o escritório expandiu sua atuação, com a criação do Grupo Abraz. O grupo passou a operar como duas novas marcas no mercado, a Abraz Crédito, Cobrança Digital e Serviços, especializada em cobrança, e o escritório ABVM Advogados Associados, na área jurídica.

Ajuda

O Lar do Nenen, organização não governamental que acolhe crianças de 0 a 4 anos em situação de abandono ou risco, pede ajuda à sociedade para arrecadar recursos financeiros para custear a manutenção da casa. “Neste momento, nossa maior necessidade é o pagamento do 13º salário dos colaboradores. Mais uma vez precisamos da ajuda de toda a sociedade”, ressalta a presidente Tuti Moury Fernandes.

Luciana Andreto, Carlos Figueira e Gilliatt Falbo e Brena Melo, durante café da manhã de comemoração ao primeiro ano do Centro de Simulação da FPS, filiado ao Centro de Simulação Realística Albert Einstein - Arquivo Pessoal

Corrida

O empreendedor Italo Nogueira comemora o ótimo desempenho na Maratona de Nova Iorque, no último domingo. Ele atingiu cerca de 42km em torno de quatro horas. Foi a sua 17° prova oficial e a 4° no ranking das seis maiores maratonas do mundo.

Oficina de pintura

Neste final de semana no polo infantil da 45ª Festa da Vitória Régia, o Plaza Shopping, através do Espaço Corujices, irá oferecer oficinas natalinas de pintura em Bailarina, Soldadinho de Chumbo e Rena de MDF, além de Papai Noel e Árvore de Natal de gesso.

Aniversariantes

Taciana Mendonça, Luciana Félix, Socorrinho Leite,, Roberto Serpa, Alexandre Caldas, João Lopes Farinha, Bianca Negromonte, Fábio Wiethaeuper, Terezinha Neves, Margarida Costa Branco, Elizabeth Pernambucano de Melo, Cecília Ferreira da Costa, Paulo Moury Fernandes e André Tavares de Melo.