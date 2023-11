Malha aérea pernambucana supera números do período pré-pandemia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Recuperação na malha aérea pernambucana. O levantamento mensal da expectativa de movimentação aérea no Aeroporto dos Guararapes, no Recife, realizado pela Secretaria de Turismo de Pernambuco, dá conta de um crescimento de 9,72%, entre pousos e decolagens, no período, em relação ao mês de novembro de 2019. O valor simboliza a reestruturação da área porque se equipara ao ano pré-pandemia.

Projeção

O Setor de Estudos e Pesquisas da Setur e Empetur também atesta uma expansão de 16,6% nos voos, entre pousos e decolagens, quando a comparação é com novembro de 2022. Para este mês, serão 6403 voos, entre pousos e decolagens, no Aeroporto Internacional dos Guararapes. Isso resulta numa média de 213 voos por dia no terminal aéreo. Os dados foram apurados junto à Agência Nacional de Aviação Civil.

Neste domingo, Flávio Barra e Diógenes Lima apresentam o espetáculo Barra News, no Teatro Barreto Junior - Arquivo Pessoal

Sirinhaém

Emerson Pires, Camila Machado, Bernardo Peixoto e Thallyta Figueirôa - ARQUIVO PESSOAL

Numa parceria com o Sistema Fecomércio, Sirinhaém e Fernando de Noronha assinam acordo de cooperação técnica com o projeto DEL de desenvolvimento do turismo. O objetivo é fomentar o turismo local a partir de uma estratégia sustentável e de longo prazo, que fortalece a economia local e melhorar a qualidade de vida dos munícipes.

Finalista

A Biofábrica de Corais, startup de ciência que promove o turismo regenerativo no litoral pernambucano, é uma das finalistas do Prêmio Nacional do Turismo, promovido pelo Ministério do Turismo. A Biofábrica tem sua base em Porto de Galinhas e vem trabalhando em prol de promover mais sustentabilidade ao destino. O resultado da premiação será no dia 15 de dezembro no site oficial do MTur.

Natal

Plaza Shopping se prepara para apresentar os detalhes da sua decoração temática, amanhã, a partir das 9h. Intitulada “Ateliê do Noel”, inclui várias atividades especiais e interativas. Destaque para o “Ateliê do Noel”, com brinquedos de antigamente, com toque artesanal, mas sem deixar de lado a pegada high-tech. Usando varinhas interativas, os pequenos ávidos por recursos digitais poderão dar movimento.

Olhos

Fabinho Casanova comemora os 15 anos do Memorial Oftalmo, dia 24, às 20h, no Armazém Blu'nelle.

Carros elétricos

O MotorShow deste ano acontece de 7 a 17 de dezembro, no Riomar. O Salão de Automóveis conta com as principais marcas e os produtos mais modernos no mercado automotivo. Os carros elétricos e híbridos serão as grandes atrações deste ano.



Café natalino

Amanhã, será inaugurado o Espresso de Natal, espaço temático no Shopping Recife. Além das comidas pensadas para a época, o local promete ambientes instagramáveis para registros.

Odilon e Carla Cunha celebraram o aniversário em casal junto com os filhos, Pedro, Maria Letícia e João, e os genros Romerinho Maranhão e Fernanda Parpinelli - Arquivo Pessoal