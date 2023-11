Pesquisa avalia impactos emocionais de doenças nos homens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leia a coluna social desta quinta no seu Jornal do Commercio

Uma pesquisa recente realizada pelo Mistério da Saúde apontou um dado alarmante; a cada 100 mil habitantes homens, 9,9 buscam na morte a solução de seus problemas. O Novembro Azul é o mês que traz visibilidade para prevenção do câncer de próstata, doença mais frequente entre os homens, depois do de pele.

Tratamento

O tratamento envolve várias questões, de acordo com a médica psiquiatra Adriana Zenaide Figueira, como incertezas, medo, masculinidade. "A depender do prognóstico, pode se instalar medo ou tristeza profunda já que se lida com a finitude da vida de maneira mais próxima. E isso pode ser gatilho para transtornos psíquicos aparecerem", declara.

Tabu

Segundo a médica os transtornos depressivos, ansiosos e por uso de substâncias são os mais prevalentes nos pacientes homens. Atualmente ainda existe um certo tabu para conversar sobre sentimentos, como angústia, raiva e pensamentos ruins, o que torna um desafio muito maior para o sexo masculino. "Aceitar o sofrimento psíquico para algumas dessas pessoas é sinônimo de fragilidade, menos capacidade e potência", explica a psiquiatra.

Piora

Adriana aponta que nesses casos existe um retardo na procura médica, o que colabora para piorar o quadro do paciente. "Procurar ajuda de um profissional é o melhor caminho para lidar com essas questões, impedindo, assim o agravamento e até algum possível dano no futuro", compartilha.

Olhos 1

As oftalmologistas Ana Catarina Delgado, Andrea Sarmento e Roberta Ventura vão receber psicólogos e psicopedagogos, especialistas na área infantil, para um encontro com o intuito de repassar os altos números de miopia entre crianças e adolescentes. Esses índices cresceram muito no pós-pandemia.

Olhos 2

Um estudo recente realizado em Hong Kong indica um aumento na incidência de miopia de 28,8% em 2020, e de 36,2% em 2021. Estima-se que em 2050, 5 bilhões de pessoas serão míopes. Para tentar frear esse aumento, as oftalmologistas se utilizam da informação. Por isso querem atingir profissionais que cuidam e tratam de crianças. Hoje, no Coco Bambu, do Shopping Recife.

Urologia e mastologia

O Hospital Santa Joana Recife, promove a partir de hoje até o dia 11 de novembro, no JCPM Trade Center, o 1º Simpósio Oncologia Americas, com foco nas áreas de urologia, mastologia e ginecologia. Nomes importantes da área da saúde, como Fernando Meton, Ana Beatriz Albuquerque e Tibério Moreno estão confirmados no simpósio.



Natal

O Plaza Shopping se prepara para apresentar os detalhes da sua decoração temática nesta manhã, a partir das 9h. Além disso, está de volta o Café da Manhã com o Papai Noel, uma das ações natalinas mais esperadas pelo público do mall, e a apresentação dos corais infantis com alunos de escolas recifenses.