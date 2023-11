Do Marco Zero à Várzea

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leia a coluna social desta quinta do seu Jornal do Commercio

Uma escultura de serpente em crochê de quase 50 metros irá de barco pelo Rio Capibaribe até a Oficina Francisco Brennand nesta quinta, saindo do Marco Zero, no Bairro do Recife. A peça criada pelo artista visual carioca Ernesto Neto compõe a exposição inédita “CapiDançaBaribéNois”, que será aberta no próximo sábado, no espaço Estádio da OFB.

Instalação

A instalação tem relação intrínseca com a importância do rio para cidade, e a valorização de processos colaborativos com a comunidade ribeirinha. Em formato de “ritos”, a estrutura vai embarcar e inaugurar na presença de músicas, cânticos e danças regionais. No mesmo dia, também abre a coletiva “Invenção dos Reinos”, que reúne obras de mais de 30 artistas em sintonia com criações de Francisco Brennand.

Cafeteria

Com operação gastronômica da Donna Brigadeiro e decoração caprichosa da Vielo Decor, o Shopping Recife inaugura a sua cafeteria Espresso de Natal, nesta quinta. Daqueles espaços para quem ama tirar fotos natalinas, o café comporta 70 pessoas simultâneas, e funcionará de quarta a domingo com cardápio de doces temáticos e cafés especiais.



Merecida a homenagem que os fotógrafos Dayvison Nunes, Gleyson Ramos e Nando Chiappetta, grandes figuras do colunismo social, receberam na Câmara do Recife, pelos serviços prestados - Arquivo Pessoal

Conciliação

O Shopping Guararapes recebe, até amanhã, a Semana Nacional da Conciliação, uma iniciativa da prefeitura de Jaboatão dos Guararapes com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O objetivo é facilitar a regularização dos contribuintes que possuem débitos fiscais ou com empresas prestadoras de serviços.

Os desembargadores Francisco Bandeira de Melo e Eduardo Sertorio exercerão novos cargos de corregedor e segundo vice-presidente, respectivamente, na mesa diretora do TJPE - Arquivo Pessoal

Agrinordeste

Liderado porPio Guerra, o já tradicional café da manhã de lançamento da Agrinordeste, aconteceu no Mar Hotel Conventions, e contou, entre as diversas lideranças políticas, com a participação do superintendente da Sudene, Danilo Cabral.

Musical

Estreia hoje o musical inédito "Mulheres do Brasil", da cantora cearense Giovana Bezerra, onde serão feitas homenagens aos maiores nomes femininos da música popular brasileira. A apresentação acontecerá no Teatro Riomar Fortaleza.

Osli Conecta

O chef pernambucano Pedro Godoy está em Florianópolis a convite do chef Felipe Silva, do Osli Restaurante. Juntos, eles realizam, hoje, o Osli Conecta, uma experiência culinária de surpreender. “A atmosfera é uma fusão de paixão pela culinária e inovação, onde a busca pela excelência culinária é a norma. Os participantes podem esperar uma noite memorável, repleta de sabor, paixão e criatividade”, destaca o anfitrião.



Mercado imobiliário

O potencial de rentabilidade dos investimentos imobiliários no Paiva é o tema do encontro que a Direct Imóveis promove, nesta quinta, no restaurante Entre Vinhos Wine Bar para convidados da empresa liderada pelo corretor Gustavo Morais, que mostrará oportunidades de investimento a partir dos novos projetos anunciado para a região de Suape. O colunista de Economia deste JC, Fernando Castilho fala sobre as perspectivas econômicas de Pernambuco para os convidados.



Aniversariantes

Cristina Buarque, Marcelo Ribeiro, Rogério Costa, Marilene Moreira, Ademário Cunha, ngela Inojosa, Ricardo Machado, Ísis Chedid, Ivan Lemos, Bruno Rêgo, Andréa Aguiar, Tiago Welk e Izabella Lins Pinto Costa.