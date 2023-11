Planejar e poupar são ações recomendadas para quem vai receber o 13º

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leia a coluna social desta sexta do seu Jornal do Commercio

A primeira parcela do 13º está prevista para ser depositada na conta de trabalhadores, com contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), de todo o Brasil, no dia 30 de novembro. O dinheiro é bastante aguardado pelos brasileiros, principalmente, com a proximidade das festas de final de ano, que aquecem o comércio. Contudo, apesar do dinheiro ser positivo, visto como uma renda extra que pode ser usada para comprar algum produto desejado pelo trabalhador ao longo do ano, mas não teve a oportunidade, deve-se ter cautela e planejamento antes de gastar.

Planejar

Por isso, o ideal é desde já começar a planejar e sempre utilizar a prudência nos gastos financeiros. É preciso lembrar, também, que em janeiro virão os boletos referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), escola, férias e outros gastos necessários e previstos. Assim, para que o planejamento seja feito, o primeiro passo a ser dado é fazer uma lista do que a pessoa precisará pagar até o dia 30 de dezembro e outra daquilo que gostaria de comprar, caso esse valor estivesse disponível.

Os sócios Arnóbio Linhares e Rafael Guimarães celebram a reabertura da Cafeteria Santa Clara das Graças - Renato Barbosa

Análise

“Pense: o que eu preciso pagar? Que não deve fazer parte de minha vida financeira em 2024; o que eu preciso comprar efetivamente no final do ano? Os gastos a serem realizados com as festas e quanto eu devo e consigo reservar para despesas futuras”, explica a economista e professora do Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), Lytiene Rodrigues.

Poupança

Outra possibilidade para quem vai receber o 13º é poupar o dinheiro para que, em uma eventualidade, tenha o valor à disposição. Uma forma é aplicar o dinheiro na caderneta de poupança. Além disso, é importante pensar qual valor será reservado. Se for um valor alto, pode-se buscar outros tipos de aplicações financeiras mais rentáveis, como o Tesouro Direito. Geralmente, essas opções de aplicações exigem que o dinheiro fique investido durante um período e não pode ser sacado.

Ju Farias marcou presença na Mara Cakes, a maior feira de confeitaria do Brasil - Arquivo Pessoal

Pesquisa

A especialista ainda ressalta que pesquisar preços também é planejar. “A palavra de ordem é planejar e fazer pesquisa de preços, em tudo que for comprar. Pesquisar também em lojas online os preços, porque existem situações em que a compra tem um valor menor e você pode retirar o produto em uma loja física”.

Porto em Gramado

O Porto de Galinhas CVB e a AHPG participam da 35ª edição do Festuris até este sábado, em Gramado. Na ocasião, serão entregues os convites da 7ª edição do SOU Porto de Galinhas para as empresas premiadas que mais venderam o destino em 2023.

Trintou

Para celebrar seus 30 anos, o Shopping Guararapes serão celebrados com um show solo do cantor Guilherme Arantes, neste sábado.

Golden Boys

A partir das 18h30 desta noite, o Teatro do Parque recebe os Golden Boys. Os irmãos Renato, Ronaldo e Mário chegarão acompanhados de seus filhos para uma noite especial na capital pernambucana e prometem recriar a atmosfera de uma época em que a música dava o tom, com programas de auditório, temas de novelas e grandes festivais. O show também celebra seus 65 anos de carreira no palco.