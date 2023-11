Atenção para a mudança nas regras da aposentadoria por idade e pontos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma das grandes preocupações da população é como ficam seus rendimentos apis a aposentadoria e seus anos de contribuição para o INSS. No final desde ano, é importante ficar atento com as mudanças no setor. Desde que a Reforma da Previdência foi aprovada, em 2019, o cenário previdenciário vem passando por alterações significativas.

Idade



Para 2024, é importante a atenção no fator idade para se aposentar. Os homens devem ter atingido a idade mínima de 65 anos e as mulheres, 62 anos. Além disso, é requerido que ambos tenham contribuído por um período de, no mínimo, 180 meses (15 anos) ao INSS, garantindo assim a elegibilidade ao benefício.

Tempo



Já modalidade da aposentadoria por pontos (espécie de Aposentadoria por Tempo de Contribuição) estabelece que a concessão do benefício depende de uma pontuação específica, resultante da soma da idade do contribuinte com seus anos de contribuição ao INSS. Em 2023, era necessário que os homens alcançassem um total de 100 pontos e as mulheres somassem 90 pontos. Entretanto, a partir de 2024 os homens deverão acumular 101 pontos e as mulheres, 91 pontos.

Andrea Reis Duarte e Renato Steponovicius celebraram o primeiro ano da Clínica Estética Face Doctor Piedade, no The Garden Open Mall - Arquivo Pessoal

Para lembrar

“Cada vez se torna mais importante entender que as regras que regem as aposentadorias encontram se em constante modificação no Brasil. O cuidado com o tempo de contribuição é um fator de atenção, principalmente para que não se perca o momento correto de se aposentar. Portanto, é necessário manter-se informado e em dia com suas obrigações previdenciárias para garantir um futuro mais tranquilo”, ressalta Elizeu Leite.

Feijoada e música



O dia 25 de novembro promete ser uma experiência inesquecível para os amantes de boa música e gastronomia no Recife. O evento "Feijoada Du Rosa" chega em sua 8ª edição e promete agitar Parador com atrações como Matheus Fernandes, Atitude 67, Rafa e Pipo Marques, The Otherz, Deb Lima e o projeto Rafa In Samba.

O advogado Robson Menezes, ladeado por Grazi Gadia, artista plástica e curadora do evento, e Nicolas Brito, artista e fotógrafo, durante o Seminário Internacional Autismo e Arte (Tearteiro), São Paulo - Renata Portela

Enoturismo

O deputado Jarbas Filho acompanha, até este sábado, o prefeito de Lagoa Grande Vilmar Cappellaro em viagem ao Rio Grande do Sul. A dupla participa de um evento voltado para o Enoturismo que está sendo realizado junto ao trade turístico e empresários da Serra Gaúcha



Exposição de animais

Delmiro Gouveia, presidente da SNC, promove a partir deste sábado a 80ª edição da Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados. O evento será realizado até o dia 19 de novembro, no Parque de Exposições do Cordeiro.



O Ministro Luís Roberto Barroso, entre as Procuradoras do Estado, Ana Flávia Cavalcante, Amanda Moraes e Fernanda Braga, durante Congresso da IFA, que reuniu grandes nomes da política e judiciário - Arquivo Pessoal

Toquinho e Camila

Toquinho e Camila Faustino chegam hoje na próxima parada do Projeto MPB em Movimento, no Teatro Guararapes. O evento começa às 21h e ainda receberá o cantor pernambucano Juba, para abrilhantar a noite cultural.