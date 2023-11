Recife pode ser a próxima cidade a receber o MICBR

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Camila Bandeira, diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe, está em Belém do Pará junto com Cacau de Paula, secretária de Cultura do Estado, no Mercado das Indústrias Criativas do Brasil - MICBR. Cerca de 500 empreendedores culturais de todas as partes do País estão presentes, além de 17 representações do exterior.

Na abertura, em conversa com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, Camila falou do desejo de que o próximo MICBR, em 2025, aconteça no Recife. A diretora começou a articular a candidatura da capital pernambucana ao evento quando participou, em junho, do MICA - Mercado das Indústrias Culturais da Argentina, em Buenos Aires, representando a Fenearte.

Camila Bandeira, Margareth Menezes e Cacau de Paula durante o MICBR - ROMERO RAFAEL/ADEPE

Dia de Oswaldo

Oswaldo Montenegro vai reencontrar os fãs pernambucanos nesta sexta-feira, no Teatro Guararapes. O artista se apresenta na companhia de uma orquestra regida pelo Maestro Melquiades e composta por músicos da terra.





A delegada Beatriz Leite foi homenageada, na Alepe, com o título de Cidadã Pernambucana, por proposição do deputado estadual Fabrizio Ferraz - Will Henrique

Parabéns

O artista plástico pernambucano Rafael Rocha estará completando mais uma primavera nesta sexta feira. O pintor reunirá amigos mais próximos para comemorar a data.



Mais uma

A já tradicional Festa da Vitória Régia chega a sua 45ª nesta sexta e vai até o domingo, diretamente da Praça de Casa Forte.



Cidadão

O deputado estadual Romero Sales Filho recebe, hoje, o Título de Cidadão Caruaruense.

Debate

A OAB Pernambuco promove nesta sexta o I Simpósio de Cannabis Medicinal e Direito. A regulamentação do uso da cannabis como tratamento terapêutico será debatida por autoridades das áreas do direito, da saúde, da política e sociedade civil.

Aniversariantes

Augusto Acioli, Antônio Toscano, Mariana Vita, Paulo Caribé, ngela Peixoto, Marta Lima, Mônica Bandeira de Melo, Nana Siqueira, Alan Paterson, Horácio Fitipaldi, Carlos Collier, Roberto Galvão de Oliveira, Djalma Raposo e Gerlane Lops.