Final de semana será de agito carnavalesco na capital pernambucana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leia a coluna social deste sábado no seu Jornal do Commercio

Neste sábado e domingo, acontece na capital pernambucana a Micarê Recife. O evento, que antecipa o gostinho de carnaval, conta com artistas se apresentarão em trios elétricos. O comando da folia está nas mãos de Claudia Leitte, Bell Marques, Timbalada e Banda Eva no sábado. Já no domingo, Bell Marques, Saulo, Durval Lelys e Rafa e Pipo assumem o agito.



Combina?

Maquiagem com fragrância inspirada no cheiro do refrigerante? Essa é a proposta da collab entre a Quem Disse, Berenice? e a Guaraná Antarctica, que apostaram em uma nova linha maquiagem e cuidados pessoais que une as as duas marcas.

Jones e Socorro Figueiredo esbanjaram elegância em Florença, na Itália, em frente à famosa obra Nascimento De Vênus - Arquivo Pessoal

Finalista

A Biofábrica de Corais, startup de ciência que promove o turismo regenerativo no litoral pernambucano, é uma das finalistas do Prêmio Nacional do Turismo, promovido pelo Ministério do Turismo. O resultado da premiação será no dia 15 de dezembro no site oficial do MTur.

Bruno Cunha, Headhunter e Especialista em Carreira e Sacha Myrna, CEO da XM2, trocaram conhecimentos e novas ideias - Arquivo Pessoal

CMCC

O senador Humberto Costa foi eleito, por aclamação, presidente da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas (CMCC) do Congresso Nacional. A comissão é composta por 12 senadores, 12 deputados e 12 suplentes e tem como objetivo monitorar e fiscalizar as ações referentes às mudanças climáticas no Brasil.

Espalhando Sorrisos

O grupo Sorriso Maroto desembarca no Recife no dia 26 de novembro e, além da apresentação, trará uma ação beneficente em prol do cuidado oral de pessoas em vulnerabilidade, por meio da campanha Espalhando Sorrisos.

Em parceria com as produtoras locais responsáveis pelo evento e com ONGs recifenses engajadas na causa, serão doados R$ 5 de cada ingresso da turnê, promovendo, com o valor total, um mutirão de saúde oral para crianças, adolescentes e adultos do Recife.

Primeiro

O I Congresso de Direito das Famílias promovido pela Escola Superior de Advocacia da OAB Pernambuco, acontece no dia 23 e reúne mais de 25 palestrantes da área do direito de famíliano. Camila Masera, Cintia Burile, Isabella Paranaguá, Jones Figueiredo e Silvio Neves estão entre os palestrantes confirmados.



Aquarelas

A artista plástica Valeria Rey Soto, nascida na Espanha, mas radicada em Olinda já há mais de uma década, promove oficina de aquarela, nos dias 21,22 e 25 deste mês, na Arte Plural Galeria (APG).

Aniversariantes



André Cavendish, Carlos Neves Filho, Gilka Sampaio, Isabella Jarocki, Aníbal Moura, Ana Cristina Loyo, Marieta Barros, Margarida Pontes, Maria Carolina Ribeiro, Mana Valente, Cristina Brennand Cardoso, Bárbara Brennand, Sérgio Lucena, Maria Fernanda Monteiro, Bruno Lima e Paulo Paiva

O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Flávio Oliveira, e o chefe da Procuradoria da República em Pernambuco, Dr. Alfredo Falcão Júnior, durante a cerimônia de inauguração do Memorial da Procuradoria da República em Pernambuco - Arquivo Pessoal