Pousadas de Noronha já em clima de Réveillon

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leia a coluna social desta segunda-feira no seu Jornal do Commercio

As pousadas de Fernando de Noronha já estão nos preparativos para festas de Réveillon com shows com atrações nacionais e ceia regada a Veuve Clicquot. O arquipélago ostenta a fama de oferecer os eventos mais animados e especiais do Brasil nesta época do ano.

Destaques

Até o momento a maior produção é a da pousada Zé Maria, famosa pela sofisticação, e que neste ano contará com cinco dias de eventos open bar. O Dolphin Hotel e a Triboju também já estão na lista das mais luxuosas festas.

Jonas e Elizabeth Moura já nos preparativos finais para o NX Boats Summer Day - Arquivo Pessoal

Samba

No dia 1º de dezembro, Roberta Sá leva seu novo disco, que foi indicado ao Grammy Latino 2023, ao Teatro Guararapes para uma apresentação.

Erica Batista, Fernando Meton e Cristiana Tavares, na abertura do 1º Simpósio Oncologia Americas, no JCPM, promovido pelo Santa Joana Recife. - Arquivo Pessoal

Belezas naturais

A artista plástica Mari Paiva dá voltas com a nova coleção de telas Cores do Litoral Pernambucano, que contarão com um trabalho de texturas a partir de areia de praia. As obras serão expostas ao público através da primeira flagship da rede Eletromec no Recife, que abre no dia 28 deste mês.



MotorShow

O MotorShow deste ano acontece entre os dias 07 a 17 de dezembro, no Shopping Riomar. O Salão de Automóveis, conta com as principais marcas e os produtos mais modernos no mercado automotivo,os carros elétricos e híbridos serão as grandes atrações deste ano.



Art Tattoo

A Art Tattoo Expo, principal convenção de tatuagem do Nordeste, chega a sua terceira edição no Riomar Recife. O evento acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, com o Campeonato BEAUTY DREAMS - O Despertar da Arte na Pigmentação

Pré-Réveillon

Forró e brega irão movimentar a Casa da Rabeca no dia 09 de dezembro. O forrozeiro Flávio José e o Conde Só Brega dividem a noite para levar toda sua música para a casa no evento de pré-réveillon. A abertura fica por conta de Walter Ventura.

Aniversariantes

Fátima Guedes Araújo, Clóvis Paiva Filho, Ana Lúcia Belo, Elizabeth Martins de Melo, Clodoaldo Magalhães e Izaías Régis, Eduardo Granja e Mirela Gurgel.