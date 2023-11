Levantamento mostra momento crítico na indústria e varejo pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um momento preocupante para o setor industrial. A área da produção pernambucana teve queda de 12,8% em setembro. O recuo foi o mais acentuado entre os 18 estados pesquisados e o pior resultado desde abril de 2020. É o quarto mês seguido de resultados negativos para o setor. Os dados são do IBGE.

No comércio

O mesmo levantamento mostra a situação do comércio. As vendas do varejo em Pernambuco caíram 1,1% em setembro. O resultado está abaixo da média nacional (0,6%) e compõe a sexta porcentagem mais baixa do país.

Tecnologia

A Faculdade Pernambucana de Saúde trouxe da Europa a mesa Anatomage para utilização durante as aulas de anatomia, sendo a única instituição de ensino do Nordeste a contar com esta tecnologia.



Articulações

A ONG recifense Gestos, recebe esta semana a visita da argentina Guillermina Alaniz, diretora global de Advocacy da AIDS Healthcare Foundation e membra do Conselho Diretor Internacional do C20 com o propósito de discutir estratégias e ações colaborativas no combate à AIDS e na promoção da saúde pública. O G20 em 2024 estará sob a presidência do Brasil e a Gestos vai atuar como "sherpa", facilitando o diálogo entre as organizações da sociedade civil e os principais governos do mundo.

Novembrinho Azul

No Brasil, a campanha Novembrinho Azul serve de alerta aos pais de meninos para identificar determinados problemas de saúde nas crianças e adolescentes. As cirurgiãs pediátricas, Roberta Leal e Luziane Sabino afirmam que a ação ainda é pouco conhecida, mas os problemas podem interferir na vida adulta como a fimose e testículos recolhidos.

NX

Os empresários Jonas e Elizabeth Moura, sócios da NX Boats, estão nos preparativos finais para o NX Boats Summer Day que acontecerá no dia 25, no Amura Carneiros, em celebração aos 9 anos do estaleiro pernambucano.



José Paulo Cavalcanti Filho recebeu o título de sócio-correspondente da Academia Portuguesa de Letras diretamente do presidente da instituição, José Luiz Cardoso, em Lisboa - Arquivo Pessoal

Brasileiros

O livro "Três Porquinhos Brasileiros”, adaptação do clássico infantil feita pelo escritor Luiz Antonio Simas, com ilustrações de Bozó Bacamarte, tem lançamento marcado amanhã, na Galeria Marco Zero. O evento ainda conta também com uma exposição de obras criadas especialmente para a história, que se passa entre o sertão e a mata, narrada em versos e fiel à tradição da literatura de cordel.

Equoterapia

Aprovado na Comissão de Saúde da Câmara Federal o projeto de lei do deputado federal André Ferreira que vai beneficiar pessoas com deficiência. O PL 3446/2019 pretende incluir a equoterapia no rol de procedimentos do SUS.