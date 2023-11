Especialista traz alertas para os empregos temporários neste final de ano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os últimos meses do ano costumam ser de muitos empregos temporários, por conta da movimentação do mercado com a Black Friday e o Natal. O Brasil deve criar 470 mil vagas de curto prazo, sendo 5% acima da comparação com o ano passado, de acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Nesse sentido, o advogado trabalhista João Galamba relembra alguns direitos neste cenário.

“Vamos supor que esse trabalhador tenha sido contratado por quatro meses, e o empregador reincidiu na metade do vínculo. Ele tem que pagar uma multa referente a 50% do que aquele trabalhador teria que receber no restante do contrato. Então, há, sim, uma implicação, uma multa para que cada funcionário seja denunciado antes do encerramento do contrato” explica.

Culinária

Yuri Machado e Vitor Braga, à frente do Cá-Já, convidam o público para o último dia do festival Restaurante Week, que tem como inspiração dos pratos a Feira de Caruaru.

O arquiteto Saulo Barros aproveitou uma tarde de descontração junto com o casal de empresários Romero Octaviano e Ana Catarina Medeiros - GleysonRamosFotografia

Inauguração

Será no próximo dia 29 a inauguração do Instituto Entrelares, Clínica Multidisciplinar focada nos diagnósticos e cuidados dos Transtornos do Neurodesenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista, Deficiência Intelectual, TDAH, Transtornos de Aprendizagens, entre outros.

Social

Após a campanha realizada em alusão ao Outubro Rosa, pela rede de lojas Top Internacional, as gerentes das lojas Top Internacional dos Shoppings Recife e Tacaruna, entregarão as doações de produtos de higiene pessoal, arrecadados até a primeira semana de novembro para a Casa Rosa, instituição que acolhe mulheres diagnosticadas com câncer de mama e em situação de vulnerabilidade social, do interior de Pernambuco, que precisam realizar tratamento nos hospitais públicos do Recife.

O deputado estadual Renato Antunes com o Tenente Coronel Moraes e Tecio Teles, durante homenagem aos 90 anos do CPOR Recife na Alepe - Arquivo Pessoal

Direito da Família

Luís Henrique Azevedo viaja na quinta-feira para Angola. Lá, ele participa do I Congresso Internacional de Direito de Família Angolano. O evento celebra os 35 anos do Código da Família Angolano e é promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM).



Coração

Neste domingo, acontece o Dia de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita e o médico e professor Domingos Melo alerta a sociedade para as causas principais. "Comumente, vemos pacientes com comorbidades vindo a desenvolver arritmia. Isso inclui hipo ou hipertireoidismo, cardiopatias e hipertensão arterial.

CRIARH

A diretora do Grupo Trino, Cláudia Dowsley, participa do 25º Congresso CRIARH, que este ano tem o tema Reaprender. O evento acontece no Recife com uma programação voltada para o desenvolvimento de lideranças para a inovação.

Aniversariantes

