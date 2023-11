Crescimento do número de pessoas com diabetes preocupa setor da saúde

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com a revista científica The Lancet, estima-se que 1,3 bilhão de pessoas adquiram a doença até 2050, cerca de 13% da população mundial, fato que tem preocupado especialistas. "O diabetes é uma causa frequente de cegueira porque o olho é o órgão mais vascularizado do corpo humano. A doença afeta os vasos, artérias e veias. Quem tem hiperglicemia, ou seja, glicose aumentada no sangue, vai estar 'enferrujando' essas veias e artérias de dentro pra fora”, explica o oftalmologista Alexandre Ventura, sobre algumas das consequências da doença.



Homenageado

O legado do poeta e jornalista pernambucano Rogaciano Leite será homenageado em reunião solene da Câmara do Recife, na próxima terça-feira. Leite fez carreira como radialista, repórter, cantor, compositor, pesquisador e escritor.



A campeã de Skate e prata no Pan-Americano de Santigo, Pâmela Rosa e a Chefe do Recentro, Ana Paula Vilaça, durante realização do Campeonato STU, no Recife. - Arquivo Pessoal

Vermelho

O médico André Raposo aproveita o Novembro Vermelho, mês do Combate ao Câncer de Boca, para reforçar a importância do autoexame para a detecção de sinais que possam sugerir a doença. Eles diz que feridas, manchas e rouquidão são alguns alertas e a permanência deles por muitos dias, sugere a busca por um profissional de saúde.

Fim de ano

Kaline Alcântara, à frente da Bitsy, aposta em uma coleção especial para os pequenos neste fim de ano. Entre looks e acessórios, destacam-se rasteirinhas, vestidos e conjuntinhos com toques lúdicos.

O Centro Internacional de Negócios, da FIEPE ganhou reforço com a chegada de Miyeko Nishikawa, especialista em economia e negócios - Jhonata Guedes

Show

O cantor pernambucano Lucas Mamede traz para o Recife o show que faz parte da turnê do seu álbum de estreia “Já ouviu falar de amor?”, neste domingo, no Teatro RioMar.



Lêda

O Festival Virtuosi Rafael Garcia homenageará, em sua 25º edição, a gestora cultural Lêda Alves, grande entusiasta do evento, falecida na última semana. O festival de música erudita acontecerá de 2 a 8 de dezembro, com concertos na Igreja Madre de Deus, Teatro de Santa Isabel e Compaz Governador Miguel Arraes.



Confeitaria

O Cakes e Festas um evento idealizado pelo produtor Ricardo Coller acontece nos dias 27 e 28 deste mês, no Centro de Eventos do Recife. É a primeira vez que Pernambuco sedia uma edição da mostra, feita para amantes, empreendedores e entusiastas do setor de confeitaria.