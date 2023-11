Imposto sobre herança cai em Pernambuco e advogado destaca momento favorável

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leia a coluna social desta terça do seu Jornal do Commercio

O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) em Pernambuco tem sido alvo de atenção nos últimos tempos, com uma redução temporária de pelo menos 50% em vigor. Quem traz essa importante informação é o advogado na área de planejamento patrimonial e sucessório, Brunno Krummenauer. No entanto, é fundamental entender que esse incentivo possui um prazo de validade, programado para encerrar no dia 29 de fevereiro de 2024.

O presidente estadual do PL, Anderson Ferreira reunido com a presidente do PL Mulher Recife, Pastora Flávia Santos debatendo estratégias da legenda para 2024. Crédito: Divulgação - ARQUIVO PESSOAL

Planejamento

O planejamento sucessório patrimonial é importante para garantir a continuidade e a preservação do patrimônio familiar ao longo das gerações. Isso envolve a realização de transferências organizadas e planejadas de bens, ativos e responsabilidades de uma pessoa para seus herdeiros ou sucessores. O momento também oferece um alívio significativo para as famílias que adotam essa estratégia, reduzindo os impactos tributários sobre as heranças.

Momento ideal

De acordo com o advogado este é o momento ideal para antecipar heranças de maneira econômica, bem como regularizar doações já realizadas que ainda não tiveram o imposto devidamente recolhido.

Nelson e Ana Bezerra da Silva durante almoço no Spettus Premium - GleysonRamosFotografia

Governança 1

Com o objetivo de debater a governança e a sucessão numa perspectiva para o Nordeste, o Lide Pernambuco realiza hoje, às 9h, no Business Center da MV, o Fórum Regional de Governança. O encontro contará com a presença de três líderes de empresas nordestinas e com a participação de mais de 300 líderes filiados.

Governança 2

Estão confirmados Patriciana Rodrigues, acionista e presidente do Conselho de Administração das empresas familiares cearenses Pague Menos e Extrafarma; Fabia Miranda, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), acionista e gerente de Gente e Gestão da rede de supermercados potiguar Nordestão e Diego Villar, que CEO da Moura Dubeux.

Burguer

Nesta terça, Julio Samico e Julianna Pimentel farão o lançamento da edição de final de ano do Recife Love Burger, às 18h30 no Hotel Ibis Boa Viagem. Serão 25 estabelecimentos participando do maior festival de hambúrguer do Estado.

Manoel Alves, Maria Wanick, o presidente da OFB, Marcos Baptista, e Juliano Félix - ARQUIVO PESSOAL

Nove anos

A clássica mesa de cebiches e as paneladas executadas ao vivo por Biba Fernandes devem dar o tom da festa de 9 anos do Chicama, que já deu sold out. Além do aniversário cair na véspera de feriado, nesta terça-feira, o anfitrião convidou mais 8 chefs e amigos pra comandar a noite, que será de open bar e open food.

Cabelos

Segundo a cabeleireira Rose Rocha, o couro cabeludo sofre os danos das queimaduras quando fica exposto aos raios solares. Segundo a especialista pode causar caspas, deixando o cabelo sujo e oleoso. "Para protegê-lo, use sempre chapéu quando for à praia ou em qualquer situação que exponha demais o couro cabeludo. Você também pode utilizar protetor solar específico para os cabelos", destacou Rose