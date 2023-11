Avançar sinal para deixar ambulância passar, pode?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leia a coluna social desta terça do seu Jornal do Commercio

Algumas situações diárias no trânsito podem ainda gerar multa, acidente e deixar muita gente com dúvida sobre qual atitude deve tomar. Uma delas é quando a moto ou carro está no sinal fechado e uma ambulância se aproxima com sirene ligada, pedindo passagem. O que fazer? Esperar o sinal abrir para dar passagem ou avançar a faixa ou o sinal para permitir que ela passe e vá atender um chamado de socorro? E se o motorista ficar com receio e não abrir passagem, há alguma penalidade também?

Vale registrar

Vitória também recomenda anotar dia, hora e local. Havendo multa ou sanção, o ideal é buscar os órgãos competentes de trânsito para confirmar a conduta com as imagens registradas nas câmeras e justificar a necessidade de ter aberto espaço para a ambulância atender uma situação de socorro.

Bell Marques e o filho Pipo na Race Recife - ARQUIVO PESSOAL

Brecha

De modo geral, o avanço de sinal ou descumprimento, ainda que apresente justificativa, não exclui a multa. Segundo a profissional, o código brasileiro de trânsito não dá brecha ou isenção. Os crimes previstos pela lei de trânsito visam trazer uma cultura correcional e preventiva das condutas.



Chorinho

Nasceu no Memorial São José, Helena, filha dos médicos Rafael Meloe Aline Tenório Dourado.



Italiano

O chef Duca Lapenda prepara para impulsionar o delivery do seu Pomodoro Caffè. A coluna já viu as embalagens, que estão uma graça, trazendo a clássica moto do chef. Será exclusivo para a Zona Sul.

Estatísticas

Ela reforça a necessidade de dirigir com prudência. De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes aumentou 2,3% no Brasil. Foram mais de 390 mil óbitos em ocorrências envolvendo transportes terrestres.

Sônia Schechtman Sette, Presidente da Federação Israelita de Pernambuco. Jader Tachlitsky, diretor de Comunicação da FIPE. e Daniel Strum e o Palestrante - GleysonRamos/divulgação

Prêmio

Na manhã desta terça, no auditório da OAB-PE , a cirurgiã-dentista Dra. Karina Correa será agraciada com o 1º prêmio Qualidade Nordeste - Orgulho de Pernambuco. A profissional tem expertise em harmonização orofacial, sedação consciente e ozonioterapia e comanda três clínicas na Região Metropolitana do Recife.

Água

Será no dia 23 o brunch seguido de palestra promovido pela ASSESUAPE com o presidente da Compesa, Alex Machado Campos, para discutir os projetos e desafios do abastecimento de água para Suape.



Psicólogo Clínico Gustavo Figueirêdo, com o colega engenheiro, Dário Marcelos, em evento na cidade.". - ARQUIVO PESSOAL

Aniversariantes

Andrea Santa Rosa, Maria de Lourdes Torreão, José Alves de Souza, Alexandre Hardman, Ricardo Rego, Virgínia Falcão, Fernando Arruda, Humberto Cunha, Carola Queiroz, Lourdinha Torreão e João Guilherme Ferraz.