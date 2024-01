Destinos mais procurados para casamento no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com cenários paradisíacos, praias com águas cristalinas e gastronomia local, o Rio Grande do Norte se destaca na preferência dos casais que buscam um destino marcante e acolhedor para desfrutar dos dias que marcam a felicidade e a união de uma nova jornada a dois: a lua de mel. Levantamento do site Casar.com, plataforma de sites e listas de casamento, mostra que 73% dos casais brasileiros optam por viajar em lua de mel, e Pipa aparece em primeiro lugar. Natal é o sexto.

O ranking

João Pessoa ficou com a segunda colocação, seguida de Fortaleza. Nossa Porto de Galinhas aparece em quarto lugar, fechando as principais tendências.

A beleza de Dani Morais e Renata Barroca - DAYVISON NUNES FOTOGRAFIA

Desperdício

O Brasil desperdiça cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos por ano. Desses, 60% vêm do consumo de famílias, segundo levantamento feito pela Organização das Nações Unidas. Em contrapartida, no país, a fome piorou nos últimos três anos, segundo relatório da ONU.

O especialista Fernando Lima prevê o fortalecimento e a uma maior profissionalização na gestão da comunicação dos políticos nas eleições municipais - Arquivo Pessoal

Análise

Para a doutora em nutrição e também professora do Centro Universitário Tiradentes, Viviane Santos, este cenário exige que medidas sejam tomadas. E a conscientização é o primeiro passo. Segundo ela, diariamente, é possível adotar práticas, como o planejamento prévio de refeições, armazenamento adequado e reaproveitamento para compostagem.

Curso

Para levar orientação ao público, Viviane irá ministrar um minicurso gratuito e prático, terça, na instituição de ensino sobre aproveitamento integral dos alimentos para reduzir o custo das preparações, contribuir para a diminuição do desperdício alimentar, aumentar o valor nutricional e tornar possível a elaboração de novos pratos. Será um momento de trocas de experiências, sugestões para adaptação de receitas, além da execução das preparações.

Miudinho

Neste domingo, terá samba no Frege com a celebração infantil especial: "Sambando Miudinho", um espetáculo criado pela contadora de histórias Kemla Baptista.



Por do sol

O saxofonista Luis Guilherme deixa o por do sol ainda mais especial, no rooftop do Shopping Tacaruna, durante os domingos de janeiro. A partir das 16h30.

De cara nova

O site de viagem Rota1976.com, do jornalista Fabiano Antunes, está sendo todo repaginado. Quem assina o novo visual é a paulista Social Rocker, do especialista Dinho Bezerra.

Aniversariantes

