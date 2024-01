Economista dá dicas para economizar nas compras de materiais escolares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A professora de economia Lytiene Rodrigue destaca algumas dicas que podem diminuir o impacto das compras de materiais escolares. O primeiro passo é verificar na escola onde o filho irá estudar e os gastos necessários para a série. “Valor de matrícula, fardamento, livros ou relação dos livros e já se apropriar do tamanho dessas despesas. Fazer um levantamento com o filho do que ele possui desse ano, que não precisa ser adquirido. Geralmente, régua, esquadro, materiais dessa natureza são pouco utilizados e nem sempre é necessário trocar, a cada ano. Depois, é preciso fazer uma lista de compra do que realmente é necessário adquirir e fazer a cotação em pelo menos 3 lugares”.

Descontos

Quando decidir comprar em um local, é importante verificar se há desconto para compra à vista. “E, caso decida comprar o material parcelado no cartão de crédito, é preciso verificar se tem alguma taxa de juros inclusa no parcelamento. Algumas vezes essa taxa de juros é cobrada, mas não é informada ao consumidor. Também é importante verificar com os sites de editoras se os preços cobrados pelos livros didáticos não saem com um valor menor, e não deixar de somar ao preço final do livro o frete para entrega. Mas isso precisa ser feito antes da pesquisa de preços nas livrarias”, ressalta a economista.

Camila Haeckel, sempre destaque na beleza - DAYVISON NUNES FOTOGRAFIA

Beleza

Marília Melo e Enio Cesar convidam para o grand opening de inauguração do Stylebar, novo espaço de beleza de Boa Viagem, na próxima quinta.

Evoé

O InstitutoRB traz ao Recife a reconhecida Letícia Squeff como palestrante do Curso “Formas do Olhar: Ciência, Questões Ambientais e Representações das Paisagens dos Séculos XIX e XX , nos dias 25 e 26 de janeiro. Squeff integra o Departamento de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo e é autora da importante obra “Uma Galeria para o Império” que reconstitui a história de uma das coleções de pintura que deram origem ao Museu Nacional de Belas Artes do Rio. Inscrições já abertas.

Tabata Amaral e João Campos em clique especial no Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida - Reprodução

Chorinho

Dalva Torres, a "diva do chorinho", presenteia o público com seu mais recente trabalho, o álbum "A Leveza Nua das Horas". O disco, que tem produção artística do cantor e compositor Gonzaga Leal, é um apanhado de canções de várias gerações e gêneros musicais, que juntas compõem um mergulho na história e nos sentimentos de Dalva, abordando todas as nuances de sua vida e obra. Dia 23, às 20h, no Santa Isabel.

Colaboração

A presidente do Lar do Nenen, Tuti Moury Fernandes, está à frente do Quiosque Solidário do RioMar Shopping até o dia 31 de janeiro. No espaço, o público poderá encontrar adquirir uma grande variedade de produtos feitos pelas voluntárias do Lar do Nenen. O valor arrecadado com a venda dos produtos será 100% revertido para ajudar nas despesas da entidade.

Aniversariantes

Marly Mota, Flávia Vilarim, Iran Pereira, Madalena Pimentel, Adelina Kano, Adolfo Jorge Cordeiro, Adriana Ferreira da Costa, Daniella Sampaio, Dayse Brasileiro, Erick Perman e Walter Bradley.