Empresas reconhecem que, sem adaptações tecnológicas, não funcionarão por muito tempo

Os líderes das empresas estão mais otimistas tanto no Brasil quanto no mundo, segundo revela a 27ª. edição da pesquisa Global Survey 2024, da PwC, que ouviu 4,7 mil CEOs em 100 países, incluindo o Brasil. Cientes das mudanças, 41% dos executivos brasileiros e 45% dos estrangeiros creem que suas empresas não são viáveis por mais de uma década se mantiverem o mesmo rumo nos negócios, apontando a necessidade de reinvenção contínua. A disrupção tecnológica - sobretudo a inteligência artificial -, as mudanças climáticas e outras megatendências pressionam as empresas para essa "reinvenção".

Desconfiança

No meio da polêmica envolvendo uma pesquisa proposta pelo Conselho Federal de Medicina, para verificar a percepção dos médicos brasileiros sobre vacinação contra a covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses, as sociedades científicas se manifestaram contra esta pesquisa pelo risco de aumentar a desconfiança da população.

Segura

De acordo com o pediatra Eduardo Jorge, secretário do departamento de imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria, a vacinação contra a Covid-19 é segura e os imunizantes só são disponibilizados à população caso a literatura científica e a experiência internacional demonstrem que são seguros e eficazes.

Análise

"Uma pesquisa americana analisou quase 4% da população pediátrica durante as ondas das variantes Delta e Ômicron demonstrou que a vacinação teve eficácia de 74,3% contra a infecção pelo SARS-CoV-2. Isso vem comprovar que as vacinas são importantes, salvam vidas e devem ser mantidas no calendário infantil brasileiro e mundial", destaca o médico.

Disney

Pela primeira vez na América Latina, a Disney traz ao Brasil a D23. O maior evento de fãs da Disney do mundo vai aterrissar em São Paulo,em novembro, trazendo experiências interativas, produtos exclusivos e muito entretenimento para todas as idades. O "D" vem de Disney e o 23 faz referência ao ano de 1923. Ano que Walt Disney inaugurou seu primeiro estúdio em Hollywood.

Quem vai?

Igor Tavares, CEO da Seu Orlando Travel, que já confirmou sua participação no evento, expressou grande entusiasmo com a chegada do evento ao país. "Estamos radiantes com a realização da D23 Expo no Brasil. A D23 Brasil vai trazer em primeira mão para o mercado e todos os fãs da Disney, muitas novidades e lançamentos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e claro, tudo que envolve os parques temáticos e atrações da Walt Disney World em Orlando e nos demais complexos Disney pelo mundo", afirma.

Vascular

Gabriela Buril é a nova vice-presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular - Regional Pernambuco. A médica tomou posse para ficar à frente do cargo durante os anos de 2024 e 2025.