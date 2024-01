Posse da nova Mesa Diretora do TJPE será dividida em etapas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leia a coluna de terça do seu Jornal do Commercio

Muitos compromissos marcam a posse da nova Mesa Diretora do TJPE para o biênio 2024/2026, dia 2. A primeira solenidade será uma Missa em Ação de Graças na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, às 9h. Às 16h, no Salão do Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), situado no 1º andar do Palácio da Justiça, será realizada a cerimônia oficial de posse. Posteriormente, a partir das 19h, haverá para um jantar por adesão no Mirante do Paço, como momento de confraternização e cumprimentos.

A Miss Pernambuco CNB Teen 2023, Samyrah Mayara, natural de Sirinhaém, levou o primeiro lugar Miss Brasil CNB Teen 2024, que aconteceu no final de semana - Divulgação

Quem manda?

Serão empossados os desembargadores Ricardo Paes Barreto (presidente), Fausto Campos (1º vice-presidente), Eduardo Sertório (2º vice-presidente) e Francisco Bandeira de Mello (corregedor-geral da Justiça).

Exposição

Um bom programa de férias, para esse quase finzinho de janeiro, é a visita guiada pela exposição Arrecifes, que a galeria Amparo 60 realiza nesta quarta, 24, às 19h. Na ocasião, os curadores da mostra, Guilherme Moraes e Walter Arcela, recebem os presentes para passear pela exposição que reúne o trabalho de 45 artistas. A Amparo 60 fica no 3º andar da Dona Santa - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 - Boa Viagem.



Claudionor

Pedro Castro monta o espetáculo "Claudionor Germano – 90 Carnavais", dia 27, no Parque Dona Lindu, às 20h, traz a presença do homenageado e de vários artistas convidados como Almir Rouche, André Rio, Ed Carlos, Gustavo Travassos, Maestro Ademir Araújo, Maestro Duda, Maestro Edson Rodrigues, Maestro Forró, Maestro Spok, Nena Queiroga, Nonô Germano, Paulo da Hora, Gerlane Lopes e apresentação e participação de Mônica Feijó.



Cena

O Itaú Cultural realiza de 23 e 27, a 6ª edição de a_ponte – cena do teatro universitário, programação com espetáculos e ações formativas dedicada à produção artística e pesquisas teatrais nascidas em espaços de formação. A programação presencial abre com o inédito "Figueiredo", novo solo do ator pernambucano Pedro Vilela, apresentado apenas em Portugal.

Living creativity



Entre as tendências que surgem com força para os óculos neste verão, Inez Tavares, da rede Ótica Visão, destaca a living creativity, centrada nas cores e no otimismo. “Reinou em várias semanas de moda e já está com tudo no rosto dos muitos influenciadores. É surpreendente, excêntrica e divertida, em perfeito equilíbrio entre cores pasteis e tons neutros. Fluidez de gênero, volumes inesperados, design experimental com pegada esportiva e inspiração nos anos 90. Um mix de vibrações retrô-futurísticas e estilo contemporâneo”, explica.

Em Portugal, o CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva e Zé Ferino Costa da Vale do Vale, estão orquestrando uma colaboração inovadora para fortalecer os laços entre Pernambuco, Brasil, e o Porto, Portugal - Arquivo Pessoal

Aniversariantes

André Carício, Saulo Freitas, Álvaro Filho, Roberta Fernandes, Betânia Caneca, Cláudio Russell, Daniella Brito, Cristienne Plácido, João Coelho, Fátima Marinho, Felipe Lundgren, Gilberto Kabaz, João Arraes, Wilberto de Souza, Moema Luna e Roberta Duarte.