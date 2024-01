Você sabe como calcular e o valor que tem sua empresa?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leia a coluna social desta terça do seu Jornal do Commercio

O Brasil é um país empreendedor. Segundo o Ministério da Economia, só em 2021, foram abertas mais de 4 milhões de empresas. No entanto, conforme dados da Revista Exame, cerca de 60% dos empresários não sabem o valor de suas empresas. Esse cenário é resultado de falta de conhecimento técnico. Um desafio ainda maior para os pequenos e médios empreendedores.

Náiade Lins, que assinou a decoração o bloco 'Ê gaia, papai?"e os embaixadores evento, Adler Tenório e Sérgio Aroucha - Gleyson Ramos

Valor

De acordo com o economista, consultor e coordenador do curso de Administração do Centro Universitário Tiradentes, Edgard Leonardo, saber o valor de uma empresa, independente de seu tamanho e do tipo de negócio, é uma informação estratégica importante para o planejamento e tomada de decisões. Mais: além de ser um fator crucial na hora de captar novos sócios e investidores, ter acesso a créditos e financiamentos. Bem como propor a compra da parte do sócio, precificar e acelerar vendas, saber o valor da herança e gerir melhor. Apesar da tamanha relevância, esse cálculo, chamado Valuation, é uma tarefa pouco realizada.

Valuation

Aliás, hoje, o Centro Universitário Tiradentes realiza minicurso gratuito de Valuation para ajudar a tirar todas as dúvidas.

Stela Fucale celebra os 2 anos da sua Organno Jaqueira, nesta sexta-feira, com aulão de hitbox de Carnaval, em parceria com o Desafio Muse - Marcos Silva

Pets 1

Com início em dezembro, o verão é uma das épocas mais aguardadas por muitos brasileiros, contudo, as altas temperaturas tendem a ser prejudiciais aos pets e os tutores devem redobrar os cuidados. Por conta do calor, os animaizinhos podem sofrer por desidratação e doenças como: verminoses, infecções por pulgas e carrapatos ou até problemas intestinais.

Pets 2

Outro problema que pode ser desencadeado pelo aumento da temperatura é conhecido como hipertermia, quando o bichinho sofre com a temperatura corporal acima de 41 ºC. Por isso, para proteger os pets é importante que durante o verão os tutores evitem expor os animais ao sol, explica Vanessa Lima, médica veterinária. “Durante o verão, os tutores devem evitar a exposição dos seus animais em locais quentes, não passear nos horários mais quentes do dia, deixar sempre potes de água espalhados em diversos locais da casa, pois sol pode provocar queimaduras nas patinhas dos animais, desidratação e aquecimento do corpo, que é uma condição muito grave e pode provocar a morte em pouco tempo”, enfatiza.

Candeias

A banda Sonika lança Candoca, novo single em homenagem a Candeias, com participação de Fred 04. O bairro marcou os integrantes da banda e do vocalista do Mundo Livre S/a em diferentes fases da vida.

Os advogados Adriana Jansen, André Portela, Tatiane Carvalho e Pedro Príncipe organizaram corrida na orla de Boa Viagem. A iniciativa faz parte de programa criado para incentivar práticas saudáveis entre os colaboradores do escritório do qual são sócios - Arquivo Pessoal

Primeira remessa

O pediatra Eduardo Jorge comemora a chegada das primeiras doses de vacina contra a dengue ao Brasil. "Foi definida a faixa etária, que será de 10 a 14 anos e cerca de 3,2 milhões de pessoas devem ser vacinadas. Inicialmente, os municípios com os maiores índices da doença serão atendidos no estado", informa.