Exposição sobre carnaval pernambucano ilustra Galeria Terra Brasilis

Leia a coluna social desta quarta-feira no seu Jornal do Commercio

Ricardo Bandeira de Melo, da Galeria Terra Brasilis, convida para a mostra "Carnavais Pernambucanos: Uma exposição em Homenagem a José Cláudio", que fará reverência ao mestre da pintura que faleceu no final de 2023. Também participará da mostra o filho de José Cláudio, Mané Tatu, e também Antônio Mendes, Pietro Severi, Romero de Andrade Lima, Marcos Medeiros e Cavani Rosas. Também serão expostas obras de Cândido Portinari, Lula Cardoso Ayres, Bajado, Abelardo da Hora e Corbiniano Lins. A exposição abre para o público nesta quinta, a partir das 19h.

Valmir Wanderley que trouxe a catarinense Raquel Trindade para curtir o pré-carnaval recifense - Lara Valença

Bullying

Erik Limongi Sial destaca o tom da nova legislação que, para além de criminalizar o bullying e cyberbullying, instando os pais e estabelecimentos de ensino a uma maior atenção com os menores sob essa perspectiva, igualmente impõe a esses últimos, quer públicos ou privados, a obrigação de manter cadastro e folha de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, em prol da efetividade da política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual ora instituída.

Geraldinho Figueirôa segue para uma semana de esqui em Aspen &Snowmass. Antes, passa uns dias em Nova York - Arquivo pessoal

Cardio

Anderson da Costa Armstrong assume como o novo presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Pernambuco. Giordano Parente é o novo vice e juntos eles ficarão na função no biênio 2024-2025. A cerimônia de posse acontece nesta quinta, às 19h30, na sede da Associação Médica de Pernambuco, na Boa Vista.

Bebês

Kaline Alcântara trouxe coleção especial para bebês, com uma linha 100% algodão, própria para não irritar a pele.

Rock

Os Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Nando Reis, Humberto Gessinger, Nação Zumbi, Biquíni e Charlie Brown Jr foram os escolhidos para compor o line-up do ainda inédito Rock Rec Festival, que chega ao Recife no dia 4 de maio.

Emílio

Wellington de Melo, autor de "Emilio", um dos mais recentes lançamentos da Cepe Editora, apresenta o livro neste sábado, numa sessão de leitura pública seguida de conversa. Das 16h às 18h no Furdunço - Café e Cultura, na Tamarineira.

Diretora

Amanda Payne é a nova diretora da Escola Eleva Recife. Vem da Canadian School de Brasília, onde implementou com sucesso o curriculum IB. Recentemente certificou-se pela Universidade de Harvard em Gestão e Liderança Escolar.

Aniversariantes

O empresário João Lyra Neto, Diomari Diniz, Izilda Sampaio, Abigail Silveira e a jornalista Christianne Müller



A cantora Joyce Alane curtiu os Ensaios da Anitta - Lara Valença