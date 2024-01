Marilia Mendonça lidera ranking das 50 gravações mais tocadas no Brasil em 2023

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um levantamento feito pela Pro-Música, que contempla o comportamento dos usuários nas principais plataformas de música, como Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, produziu um ranking exclusivo com as 50 músicas mais acessadas nas plataformas de streaming no Brasil em todo o ano de 2023. Dentro deste “Top 50”, 49 são gravações de música nacional e apenas uma é de repertório estrangeiro. Marília Mendonça, com o lançamento póstumo do single “Leão”, ocupa a primeira posição do ranking. O segundo lugar ficou com ''Nosso Quadro'', de Ana Castela, e o terceiro, com Simone Mendes, que canta o sucesso ''Erro Gostoso''.



O presidente reeleito do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco Eduardo Vasconcelos ao lado dos conselheiros Catarina Lago, Marco Frazão, Adelmo Aragão e João Godoy - Ivaldo Regis

Jogo do Bicho

Do advogado Pedro Henrique Reynaldo , uma dica interessante para quem procura novidades para maratonar: “ A minissérie da Globoplay, “Vale o escrito”, que narra a história do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, desde sua criação até os dias de hoje, traz uma radiografia clara da inter-relação dos donos das bancas com o crime organizado, nos ajudando a entender melhor as raízes profundas da corrupção naquele Estado, desde o tempo do Império até hoje”,

Marrom

No dia 9, Recife irá parar para escutar a voz de Alcione, em um show exclusivo que celebra seus 50 anos de carreira. A apresentação da Marrom acontece no Mirante do Paço.

Bloquinho

Yves Nogueira, Italo Nogueira, Diogo Nogueira e Paulo Tadeu organizam a segunda edição do bloco Só Falta Testar, no dia 8, a partir das 15h, na Rua da Guia. A ocasião terá embalos musicais da Orquestra Maestro Carlos.

À frente da coordenação do 26º desfile do bloco infantil Balancinha, as empresárias Gabriela Menezes, Rafaela Lemos, Ana Helena Tavares, Juliana Martins e Amanda Giordani - Maiara Miranda

Solidariedade

Nesta quarta, o público terá a oportunidade de colaborar com a instituição Make-A-Wish e realizar os sonhos de crianças com doenças graves. Neste dia, o Outback promoverá o Bloomin' Day em suas 155 unidades pelo Brasil, uma parceria que destina toda a venda líquida da emblemática Bloomin' Onion para a realização de sonhos de crianças e adolescentes enfrentando doenças graves.

Justiça

Simony Braga fará curso no Insper sobre Gestão Estratégica de Departamento Jurídico. A formação ocorrerá em São Paulo sob a coordenação de Ricardo M. Cavallo, executivo jurídico especialista no tema.

As representantes da Associação das Pousadas de Fernando de Noronha, Silvana Rondelli, Fabiana de Sanctis e Manuela Fay com o diretor de Vendas da Visual Turismo, Hugo Lagares, e o representante do Nannai Marcelo Neves - Arquivo Pessoal

MPB4

Gustavo Agra, da Art Rec Produções, mais Carlos Costa e Fernando Soares, da Estandarte Eventos, anunciam o primeiro evento do ano das produtoras. O MPB4 virá ao Teatro RioMar com show que homenageia Milton Nascimento. Será dia 2 de março, quando o conjunto celebra 30 anos do álbum "Encontro Marcado - MPB4 canta Milton" com os grandes sucessos de Bituca.