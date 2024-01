É necessário um olhar atento para o câncer de colo de útero

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No Brasil, o câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer que mais ocorre entre as mulheres. Projeções apontam que, até 2025, serão 17.010 novos casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Em Pernambuco, a estimativa é que esse tipo de neoplasia tenha gerado 770 ocorrências em 2023. A principal causa para o desenvolvimento da doença é a infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV).

Prevenção

De acordo com a oncologista Silvia Fontan, o câncer de colo de útero é um dos mais preveníveis, já que existe imunização para o seu principal causador, o vírus HPV. “O índice de proteção da vacina quadrivalente, oferecida pelo SUS, é de 70% para os casos de tumores no colo do útero. A cobertura é ainda maior com a nova vacina nonavalente, mais moderna e, atualmente, disponível apenas na rede privada”, disse.

Luciana Félix, diretora do Paço do Frevo, e Ricardo Mello, secretário de Cultura do Recife, celebram a histórica marca de 1 milhão de visitantes que o equipamento cultural atingiu nesta terça-feira. Centro de salvaguarda do Frevo, o Paço se orgulha em ser o museu público mais visitado do Recife. Para o dia 9 de fevereiro, quando o equipamento cultural completa 10 anos, está sendo preparada grande festa com várias gerações de artistas que honram e vivem o Frevo. - Natália Dantas

TI

Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte ganham nessa sexta 500 novos profissionais especializados em Tecnologia da Informação. Eles participaram do Curso de Formação Acelerada em Programação, realizado pelo Centro de Excelência em Tecnologia de Software de Pernambuco Softex. A formatura acontecerá às 10h, no auditório da Livraria Jaqueira, com a presença da Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos e do presidente do Softex, Yves Nogueira.

Bloco tecnológico

Aliás, Yves Nogueira, Italo Nogueira, Diogo Nogueira e Paulo Tadeu comandam a segunda edição do bloco Só Falta Testar, no dia 8, a partir das 15h, na Rua da Guia, ao som da Orquestra Maestro Carlos.

Em reunião recente, a governadora Raquel Lyra, junto com deputado João Tenório, a vereadora de Sanharó Rannya Freitas e o secretário Tulio Vilaça - Arquivo Pessoal

Showzão

Daniel Boaventura volta aos palcos brasileiros para show no Teatro Guararapes. Acompanhado de orquestra, o artista apresentará grandes hits mundiais no concerto do dia 16 de março.

Kids

O primeiro ano do bloco "Paivinha na Folia" já tem data marcada para acontecer: neste sábado, com orquestra de frevo, DJ Magal, banho de mangueira, oficinas lúdicas com a Casa das Asas e brinquedos. O evento acontece no Parque do Paiva, das 15h às 20h, e tem entrada gratuita.

Aniversariantes

Jorge Haubrich, Edward Lira Cavalcanti Jr., Ana Valéria Dias Fernandes, Célia Campos, Maria Tereza da Costa Lima, Gabriela Lyra, e Luca Teixeira Avallone.