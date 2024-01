Arrecadação federal sofre queda em 2023, mas resultado ainda é o 2º melhor resultado da história

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A arrecadação do governo federal fechou 2023 com uma queda real de 0,12% na comparação com 2022, totalizando R$ 2,318 trilhões, mas, apesar do recuo, o dado do ano é o segundo melhor da série histórica iniciada em 1995, informou a Receita Federal.

Doris David de Souza com Romero Duarte e Socorro Salles conferiram a Maison &Object na capital francesa - Arquivo Pessoal

Dezembro

O número de dezembro ajudou a fortalecer o resultado anual ao apresentar uma alta de 5,15% sobre o mesmo mês do ano anterior, a R$ 231,2 bilhões. O dado do último mês do ano veio acima da expectativa indicada em pesquisa da Reuters, que apontava para arrecadação de R$ 227,3 bilhões.

Queda

De acordo com a Receita, o resultado de 2023 foi impactado por uma queda significativa de impostos pagos por empresas. A arrecadação de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), foi 46 bilhões de reais menor que no ano anterior, um recuo de 9%.

Importação

No ano, também foram observados recuos de R$ 11 bilhões em Imposto de Importação (-12,3%) e de R$ 3,2 bilhões em Imposto sobre Produtos Industrializados (-7,46%). No recorte setorial, as maiores quedas de arrecadação em 2023 se deram nas áreas de extração de minerais metálicos, combustíveis, metalurgia e indústria química.

Livro

Clara Haddad publica a quinta obra da carreira: "A Velhinha e o Porco". Será dia 27, às 16h, na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega.

Fernando Pavan, chef executivo do Nannai, Luís Foschini, gerente do resort, junto com o chef Claude Trogois e o sommelier Helton Silva durante jantar harmonizado - Felipe Luna

Ludmilla 1

Ludmilla foi a atração do BB no domingo e rendeu muito nas redes sociais com o novo single Maliciosa - Ao Vivo. A cantora teve aumento de 132% nas buscas por seu nome na plataforma e 34% por seu perfil na semana seguinte a sua apresentação no programa.

Ludmilla 2

Entre as músicas de maior crescimento em streams da artista durante o mesmo período, está "Nunca me verá chorar" com 150%, seguida por "Macetando", feita em parceria com Ivete Sangalo, com 84%; e "Onda diferente" (feat. Papatinho) em parceria com Anitta e Papatinho, com 83%.

Paulo Azul realiza, no próximo dia 27, no Fiordes, o II Baile de Máscaras Fashion Always, em prol da AMAR. A jornalista Jô Mazarollo é homenageada - GleysonRamosFotografia

Solidário

A San Paolo Boa Viagem vai promover uma ação solidária no dia 26, das 12h às 19h. Nesse dia, o gelato simplice piccolo custará R$ 2 e o valor arrecadado será doado ao Lar Paulo de Tarso.