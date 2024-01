Noite de vibrar ao som de Ney Matogrosso e muito mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Como uma das atrações mais aguardadas da prévia do bloco Enquanto Isso na Sala da Justiça, Ney Matogrosso mandou avisar que os mocinhos e vilões pernambucanos cheguem cedo ao pavilhão do Centro de Convenções nesta noite. É que o músico sobe ao palco às 22h30 para um grande show que promete marcar esta edição. A programação ainda conta com BaianaSystem e Manu Chao.

Beth Veloso prestigiou Marília Melo na abertura do seu salão de beleza que chegou ao Recife - Gabriell Ribeiro

Silva

No Terminal Marítimo, a programação da sexta continua com o Bloco do Silva, que vai reunir o anfitrião da festa com Marcelo D2 e Pabllo Vittar. Evento também conta com apresentação de Joyce Alane feat Carol Biazin, Afrocidade e DJs Odara Ôdesce.

Emílio

Wellington de Melo, autor de Emilio, um dos mais recentes lançamentos da Cepe Editora, apresenta o livro neste sábado numa sessão de leitura pública seguida de conversa. Das 16h às 18h no Furdunço - Café e Cultura, na Tamarineira.

Aline Damasceno, CEO do CEHOPE, celebra a chegada do novo ano e destaca que em 2024 a clínica promete novidades - Arquivo Pessoal

Inclusivo

Christina Machado lança, hoje, na Arte Plural Galeria, o catálogo da sua exposição “Minha Cabeça Nossa Natureza”, com versão acessível voltada para o público cego e com baixa visão.

A vice-prefeita, Isabella de Roldão, com o ex-vice-prefeito, Luciano Siqueira, em encontro durante o lançamento do curso de formação do Protocolo Violeta, na UniNassau. - arquivo pessoal

APL

Será da escritora Flávia Suassuna a saudação inicial da solenidade em comemoração pelos 123 anos da Academia Pernambucana de Letras. Como manda a tradição da Casa, ela conduzirá o momento por ser a acadêmica empossada mais recentemente. Será nesta sexta, às 19h, na sede da APL.

Claudionor

Kelly Rosa: mais um nome confirmado para o show em homenagem ao cantor, Patrimônio Vivo e homenageado do Carnaval 2024, Claudionor Germano. O evento que celebra o maior intérprete de frevo de Pernambuco será realizado hoje, às 20h, no Parque Dona Lindu, aberto ao público.

Aniversariantes

Terezinha Nunes, Wester Robson, Ana Beatriz Ribeiro, Antônio Amante, Erivan Almeida Viana, Inês Cabral da Costa, José Alves de Oliveira, José Maurício Carneiro Leão, Mônica Carneiro Leão, Solange de Vettori, Suely Modesto, Márcia Dias e Danielle Hoover.